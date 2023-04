Padre dell’architettura intellettuale e biologica in Italia

Il 18 marzo 2023 sono andato dal prof Sergio Los, nella sua residenza a Bassano del Grappa (Vicenza), Italia, Sergio Lasz è stato un importante architetto italiano. Nato nel 1934 a Marostica (Vicenza). Dal 1964 al 1971 è stato assistente del Prof. Carlo Scarpa, con il quale ha intrapreso diversi progetti. Docente di Composizione Architettonica presso l’Istituto Universitario (IUAVeezia) per diversi decenni.

Sergio Los e la sua elegante moglie si incontrano Arco. Natascia PulitzerÈ stato molto eccitante per me. Conosco Sergio Los dai tempi dell’università allo IUAV.

La folla era felice e alta. Sergio Lass appartiene a quella generazione di architetti intellettuali, accanto alla generazione dei grandi maestri dell’architettura del movimento moderno. Sergio Lass è considerato Padre dell’Architettura Bioclima in Italia.

Sergio Lasz è stato uno dei discepoli più stretti del famoso architetto italiano Carlo Scarpa. Una conversazione con Sergio Los è come trovarsi di fronte a un’enciclopedia di argomenti profondi, filosofici e attuali dell’architettura. Sergio Los analizza le tematiche ambientali, lo stato di salute del nostro pianeta, la natura, la storia e le tradizioni.

Puoi anche leggere: Tra Farfalle e Letteratura, Il Sud nella Fantasia

Per Los fare architettura oggi significa praticare una disciplina estetica per abbellire opere progettate da ingegneri e renderle commerciabili. Ecco perché sono stati creati gli architetti moderni. Sforzandosi di creare architetture interessanti e contemporanee, le aggiorna rispetto alla regione temporale globale del modernismo. In questa “modernità”, i limiti dei territori sono temporali e non spaziali, perché, cronologicamente, sono irreversibili: dopo aver varcato un limite, a differenza dei limiti spaziali, non si può più tornare a un tempo meno avanzato. Sei stato il primo a muoverti e sì, in effetti, il progresso è basato sulle convenzioni e le macchine più recenti che usi potrebbero funzionare peggio delle macchine più vecchie. Come la superficie della terra, le regioni temporali non sono disposte una dopo l’altra, ma impilate l’una sull’altra in una torre temporale irreversibile che cerca di raggiungere il cielo, l’universo. La modernità è una deissi linguistica, vuota come tutte le deissi. Se dici “ora” devi specificare di quale momento stai parlando, altrimenti non stai dicendo niente, e allo stesso modo se dico “moderno” con “ora” devi dire “ora” di cui stai parlando. , poiché è in continua evoluzione.

Quando dici “questo”, posso capire solo se mi punti contro il dito indice, altrimenti ci sarà un significato indeterminato: la modernità è un’indeterminatezza semantica programmatica, essere moderni è soprattutto essere cronologici, cioè sempre” adesso”. ” e immediato, senza passato né futuro, perché un altro “adesso” sta già arrivando, come si dice. Il senso della modernità sta in questa fuga cronologica dall'”adesso”: la sua scomparsa, la sua privazione. Ecco perché le regioni sono temporanee, non progrediscono come vorrebbe la scienza tecnologica, passano, il che basta per cambiare “adesso”. L’evoluzione non sceglie l'”adesso”, ma sceglie qualcosa che è costantemente valido, e cambia solo quando diventa invalido. La modernità sceglie di vendere l'”adesso”, non per sopravvivere. Il motivo per cui non sono moderno da anni è perché voglio sopravvivere, non vendere. Ho distinto il periodo di evoluzione “Tempo cronologico” Del mercato, è il “tempo organico” o il tempo della vita, ovviamente, non il tempo del mercato.

Il modernismo ha trasformato l’architettura da “linguaggio” (I quattro libri sull’architettura di Andrea Palladio o De Architectura et al. di Marco Vitruvio Pollio) in discipline (ingegneria ed estetica) e internazionale o temporale per cancellare i confini delle culture. Seguendo le superstizioni del clima, moneta simbolica, funziona così: i calcoli strutturali e le infrastrutture sono calcolati dagli ingegneri, che rendono gli edifici stabili e climatizzati, e poi l’architetto cerca un’immagine suggestiva che sia “moderna”. “Abbelliscili” e progettali per essere commerciabili. Come coloranti e dolcificanti che i farmacisti aggiungono a medicinali o bibite.

In Architettura regionale Resistiamo all'”adesso” architettonico e cerchiamo di non volare verso la torre di Babele delle aree temporanee internazionali della moda e del progresso, ovvero torture tecnologiche innovative, che hanno lo svantaggio del cambiamento. Il regionalismo è così attuale che nel 2013 ho pubblicato un libro, La geografia dell’architettura, per insegnare non solo la storia ma anche la geografia dell’architettura nelle università.

Ho definito l’eredità di Carlo Scarpa all’architettura nel mio libro del 1967 “Carlo Scarpa Architetto Botta”, il primo libro su Scarpa. Carlo Scarpa ha risposto all’architettura estetica. Scarpa mi ha insegnato a pensare disegnando, figure come deduzioni. Per fare questo, senza ricorrere a un ingegnere, è necessario guardare l’edificio in pianta e assegnargli significati, contenuti, ambiente, costruttivo, formale e strutturale. Ma perché questo accada, ci deve essere una lingua. Società civile attiva, Scarpa cercava di capire (ed è per questo che mi interessava così tanto) come si potesse ricostruire un linguaggio condiviso di architettura di riferimento, come l’architettura potesse emergere da quel ruolo di abbellimento delle macchine ingegneristiche, in cui ancora esiste. L’ho imparato e continuo a farlo nei miei progetti di architettura, lo stesso linguaggio è mantenuto nei miei vari progetti, che, per riferimento, non è uno stile, e si oppone a quell’iconoclastia riformatrice che ha creato la creazione estetica, non solo arte. E cultura.

I miei anni allo IUAV Sono molto importanti per me, gli studenti che ho incontrato, certo, non sono fondamentali nella mia formazione, non volevo tornare allo IUAV quando Scarpa me l’ha proposto, e poi mi ha convinto, credo? Emozionato di andarci? Dimmi. Ma c’è molto bisogno di preparare le lezioni e parlare con gli studenti ogni settimana. Nel corso degli anni ho trovato l’architettura quasi impossibile a causa di una mancanza di fiducia nei campi che crea un divario tra esperti e non esperti. Il laureato ha un rapporto teso con i suoi coinquilini. Quindi ho lavorato con gli studenti mentre progettavamo insieme l’architettura e ho imparato molto dalle conversazioni con loro. Ho continuato a tenere lezioni e sono tornata allo IUAV nel 2017, cinquant’anni dopo il mio primo corso.

Tra i suoi numerosi progetti ricordiamo: Asilo Nido Onaire a Tarvisio (1964), Casa Peretto a Marostica (1965), Casa Tabarelli a Cornaiano Bolzano (1967), Negozio di Mobili Tabarelli a Bolzano, Torre di Fine town (1968), Ceramiche a Marostica Fabbrica Alcione (1969), Casa Mincio e Scuola Materna Crocera a Pove (1973), Ingresso IUAV (realizzazione del progetto di Carlo Scarpa) 1984, Casa Rurale di Prandola (Vicenza, (1985), Contrada Binaclimatic di Merano (1988), Distretto Universitario di Mestre (1995), Casa Satta di Rizzio ad Olbia (2001), Istituto d’Arte e Moda di Montemurlo (2005), EcovillaggioCiller di Jacopofo in Umbria (2008 – 2013), il primo edificio biologico realizzato, BorgoOliveto (2013) in Italia, Ciudad del Capo in Sud Africa (2014) ecc.

Sergio Los ha scritto molti libri. Tra i premi ei riconoscimenti ricordiamo: Nel 1996 a Louvain La Neue, insieme a Natasha Pulitzer, viene presentato l’International PLEA Award (Passive and Low Energy Architecture). Nel 1998 è stato conferito a Firenze il WREN Pioneer Award. Premio EUROSOLAS a Berlino nel 2003. eccetera