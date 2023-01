Paesi che non richiederanno il visto per i colombiani nel 2023 | viaggio | Finanza | Economia

Il viaggio è sempre una delle realizzazioni di desideri e scopi più ricercati e desiderati dai colombiani all’inizio dell’anno.

Entro il 2023, certo, la tendenza non è diversa. Quindi, se stai pensando di fare un viaggio internazionale nei prossimi 12 mesi, ti diciamo di cosa si tratta. Quei paesi che non richiedono un visto dai colombiani e in cui puoi entrare solo con il tuo passaporto.

Programma te stesso!

Cile, Repubblica Dominicana, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasile, El Salvador, Messico, Panama, Uruguay, Ecuador, Guatemala, Guyana, Perù, Trinidad e Tobago, Honduras, Barbados, Bahamas, Aruba, Curacao, Giamaica, Saint Vincent e il Grenadine e Belize Suriname, Paraguay, Cuba, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Martinica, Guyana francese, Saint Eustatius, Saint Barthelemy, Saba Island e Dominica.

Nel caso degli Stati Uniti, va notato che il governo ha presentato la domanda in modo che questo paese non richieda un visto ai turisti colombiani.

Ambasciatore Luis Gilberto Murillo Ha spiegato, in un’intervista al quotidiano EL TIEMPO, che Ci sono stati progressi significativi per quanto riguarda i visti turistici Colombiani che desiderano visitare gli Stati Uniti. Uno di questi, ad esempio, è che il tempo di attesa per l’emissione di questo documento è stato ridotto da 850 a 45 giorni.

Buenos Aires, Argentina Inventario

Regno Unito, Grecia, Spagna, Germania, Georgia, Norvegia, Bulgaria, Cipro, Svezia, Lettonia, Turchia, Slovenia, Finlandia, Francia, Ungheria, Monaco, Città del Vaticano, Svizzera, Lituania, Italia, Russia, San Marino, Belgio, Lussemburgo , Danimarca, Croazia, Repubblica Ceca, Austria, Albania, Estonia, Moldavia, Kosovo, Montenegro, Paesi Bassi, Liechtenstein, Slovenia, Andorra, Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Portogallo, Romania, Islanda e Malta.

Nuovo Calcedonia, Wallis e Futuna, Samoa e Polinesia Francese.

Corea del Sud, Maldive, Filippine, Hong Kong, Israele, Qatar e Singapore.

Marocco, Riunione e Mayotte.

