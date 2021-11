Paloma Mami: “Dai miei sogni prendo tutta la mia creatività”

CITTÀ DEL MESSICO (AP) – Paloma Mami è uno degli artisti urbani di oggi grazie a brani come “Traumada” e “Mami” in collaborazione con Ricky Martin e Major Lazer, e ora un Latin Grammy è stato nominato come Best New Artist. Quest’ultima è stata una buona notizia, poiché inizialmente ha rifiutato perché pensava che fosse uno scherzo del suo ragazzo.

“A volte mi dice che scherza su cose come ‘Adele stava ascoltando la tua canzone e tu l’hai sopportata’”, ha detto Paloma Mami in una recente intervista in videochiamata da Porto Rico. . “Mi ha svegliato dicendo che era nominata ai Grammy e io… ho detto: ‘Sai?’ Lasciami dormire, per favore lasciami in pace. E sono andato a dormire. “

L’amico – musicista portoricano Roa, produttore esecutivo del suo album “Sueños de Dalí” – la lasciò dormire più a lungo, ma la svegliò di nuovo per dirle che era “serio”.

Ed era vero! Disse eccitata quando si ricordò.

La categoria Most Desirable New Artist di quest’anno include altri artisti di musica urbana come Maria Besira, Bizarab e Boza, che, come lei, faranno molta strada al concerto di giovedì a Las Vegas. Nel caso di Paloma Mami, il segnale sembra perfetto anche se si sta facendo strada da diversi anni.

“Mi considero un nuovo artista perché ho appena pubblicato il mio primo album ora”, ha spiegato. “Faccio questo da quasi quattro anni ormai, ma penso che tutta la musica che ho fatto in questo album sia molto diversa da quella che ero prima. Quindi mi sono considerato con questo album come un nuovo artista, ho iniziato tutto da zero, come volevo dimenticare quella persona prima.”

Il suo primo album, Sueños de Dalí, porta questo titolo perché è stata una fan del pittore spagnolo sin da quando era giovane. Suo padre è un architetto e gli ha dato lezioni di disegno di cui Dalì è stata una delle fonti di ispirazione per entrambi. Inoltre, i suoi sogni sono folli e intensi come i dipinti dell’artista.

“Amo davvero i miei sogni, è lì che ottengo tutta la mia creatività, la mia immaginazione”, ha detto il cantante.

Sebbene Paloma Mami ami dipingere, la copertina, che fa riferimento al surrealismo ad acquerello di Dalì, è stata realizzata dall’artista Tiffy da un concetto per lei.

“Non avevo tempo e il mio capo non si fidava di me per consegnare in tempo e finire il disco allo stesso tempo”, ha detto umilmente.

Nel video “Things in Life”, in cui appare in un’astronave in tute futuristiche, sono presenti anche degli acquerelli, in questo caso anch’essi stampati per mancanza di tempo.

La canzone, che parla del dolore dell’assenza in tutti i tipi di relazioni amorose profonde, come padre e figlio, fratelli o mariti, di Paloma Mami e il suo ragazzo, è stata ispirata da artisti come José José e Miriam Hernandez.

“Stavamo davvero ascoltando molta musica romantica di quell’epoca”, ha detto.

Paloma Mami, la cui musica combina naturalmente canzoni spagnole e inglesi, è nata a New York da genitori cileni e all’età di 16 anni si è trasferita con la famiglia in Cile, dove dice di preferire vivere. A causa della pandemia, non ha potuto tornare nel suo Paese quando le frontiere sono state chiuse; Ha fatto l’intervista da Porto Rico, dove è stato per qualche tempo.

Incuriosita dalla zia chitarrista, ha iniziato a rappare in Cile all’età di 17 anni e subito dopo aver incontrato alcuni produttori con i quali ha registrato la sua prima canzone, “Not Steady”. Sebbene il genere non sia esploso come in altri paesi dell’America Latina, è entusiasta delle possibilità del paesaggio urbano del Cile.

Ci sono molte persone di talento là fuori”, ha detto l’artista 22enne il cui vero nome è Paloma Rossio Castillo Astorga. “Non vedono molto perché non hanno la galleria e penso che sia la cosa più importante… Ci sono molte, molte persone che fanno musica urbana che trovo buona e con il tempo penso che le porte si apriranno di più e sarà più facile, e molti cileni se ne andranno. Lo spero».

Ricky Martin è stato uno dei primi artisti dediti a sostenere il progetto Paloma Mami, con il quale ha cantato “Qué rico Out”.

“Oh mio Dio! (OMG!) È così pazzesco”, ha detto. “Quel secondo[collaborazione]con Ricky, che si è avvicinato a me, che voleva fare qualcosa con me per me è così folle, e gli sono così grato perché mi ha sempre detto che ha visto la mia visione e apprezzo anche lui.”

La sua canzone “QueLoQue” con DJ Major Lazer con Diplo, è stata recentemente di tendenza su Twitter quando l’ha sentita Bangchan, leader del K-pop StrayKids, nel qual caso non era uno scherzo. il suo fidanzato.

“Lee Diplo ha scritto su Instagram e ha detto che voleva collaborare e ovviamente l’ho trovato molto bello. Incredibile la sua produzione e tutto il resto, quindi sono felice. “

Per lei, tra i brani in cui ha saputo esprimersi più di “Sueños de Dalí” c’è “I Love Her”, che presenta il basso tipico del rap più pesante e i cui testi parlano di prepararsi e scoppiare nel club .

Ha detto: “Mi piace così tanto perché con quella canzone mi sentivo come se potessi liberarmi molto in studio, potevo essere così aperto e non pensare troppo ai testi, è stato così divertente”. “Sento che la canzone emette molte buone vibrazioni e adoro ballarla… Questo mix è sensuale e stimolante allo stesso tempo, è come il mio nucleo.”

Da bambina giocava a calcio e si considera ancora un “maschiaccio” (ragazza maleducata).

“Mi sento come un ‘maschiaccio’ per me è in realtà che non mi interessa davvero nulla, e non mi interessa cosa pensa la gente del mio aspetto, e non mi interessa se esco con vestiti davvero strani, se esco fuori con pantaloni giganti e una maglietta gigante e quella gente mi confonde come un ragazzo a volte non mi interessa. Mi è successo un paio di volte e non mi interessa. ” “Questa è l’unica cosa che mi rende felice.”

Ha in programma di partecipare ai Latin Grammy in stile “moderno” e, dopo la festa, ha in programma di dare uno spettacolo il 27 novembre al Coca-Cola Flow Fest di Città del Messico.

Ha detto del Latin Grammy: “Qualunque sia il ‘risultato’ (il risultato) sarò per sempre felice”. “È un onore per me essere lì”.