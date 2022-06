Palworld e il suo nuovo trailer ce lo ricordano con il suo folle gameplay in movimento con creature simili a Pokemon armate fino ai denti.

Dalla prima volta che l’ho visto Palmondo Ho pensato che fosse un videogioco totalmente pazzo. La nuova proposta dello studio completamente indipendente Pocketpair si può definire come “Come potrebbe essere Pokemon piano selvaggio?‘, perché non c’è dubbio che questo gioco di ruolo sia ispirato alla famosa saga Nintendo.

La più grande differenza tra questi titoli è che In Palworld, le creature sono dotate di armi Possiamo persino usarlo come munizione per sparargli con i cannoni e seminare distruzione negli scenari. Almeno questo è ciò che mostra il nuovo gameplay presentato al Future Games Show.

Naturalmente possiamo catturare tutte queste creature, scavalcarle per spostarci tra gli scenari e quello che non ci mancherà sono le continue battaglie con mitragliatrici e fucili che utilizziamo per schiacciare gli insetti di questo mondo fantastico. Anche il suo gameplay ti farà ubriacare fortnite La capacità di costruire edifici.

Per quanto contenga animali così carini e un tocco molto vivace, Palmondo Sembra che sarà una bella bestia. Tuttavia, non ha ancora una data di rilascio, ma dovrebbe essere disponibile Quest’anno per PC su Steam.