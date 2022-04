Pam Margera ha archiviato la sua causa contro la Paramount e Johnny Knoxville a favore di Jackass Forever

avvocato Pam Marghera Ripetere la richiesta che la stella precedente Asino Ha citato in giudizio la Paramount Pictures, Johnny Knoxville, Jeff Tremaine e Spike Jonze per aver sparato culo per sempre.

secondo avvolgimentoGiovedì scorso, l’avvocato Dennis S. Ellis ha presentato una mozione per archiviare la causa con pregiudizi. Al momento non si conosce il motivo del ritiro della querela, tuttavia questa richiesta significa proprio questo Questa azione legale non può essere promossa nuovamente da Margera.

Nella causa originale che era Piede Nell’agosto 2021, Margera ha accusato Jonze e Knoxville di averlo costretto a firmare un accordo che lo avrebbe sottoposto a numerosi test antidroga e alcolici prima delle riprese. culo per sempre. Di conseguenza, è stato licenziato dal progetto nell’aprile 2020 dopo aver fallito i test di cui sopra.

Margera ha dichiarato che i test antidroga sarebbero risultati positivi a causa dei farmaci che stava assumendo e la produzione non gli avrebbe permesso di spiegare il caso. Tuttavia, i responsabili del quarto film di Jackass si sono difesi sostenendo che lo skater aveva violato il suo contratto.

culo per sempre È stato presentato in anteprima a febbraio di quest’anno e Margera appare solo in una breve scena con altri membri della produzione e non compare in primo piano nei titoli di coda.