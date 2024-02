Pamela Franco risponde alla dichiarazione di Cristian Cueva in cui minimizzava la loro relazione sentimentale: “Non mi tocca”.

Pamela Franco risponde alla dichiarazione di Cristian Cueva: “Non mi tocca” | America TV/MQM

Pamela Franco riapparso dentro Manda chi manda Dopo essere apparsa lunedì 12 febbraio in questo programma per raccontare tutti i dettagli della sua relazione romantica segreta con Christian Cueva, dopo che Pamela Lopez lo aveva rivelato nel programma televisivo di Magaly La Firme.

L'ex ballerina ha ammesso di aver avuto una relazione con l'atleta per diversi anni, ma tutto è accaduto prima che iniziasse la sua storia d'amore con Christian Dominguez. Tuttavia, l'ex membro dell'Alianza Lima ha deciso di parlare apertamente sui social network e minimizzare il suo rapporto con il cantante.

A questo proposito Franco ha deciso di non rimanere in silenzio e nello spazio Maria Pia CubelloRispondi su questo argomento. Lungi dall'essere turbata, ha dichiarato di non essere infastidita da ciò che ha detto Cueva e di essere addirittura d'accordo con le parole della dichiarazione.

Pamela Franco risponde alla dichiarazione di Christian Cueva.

“A questo punto la cosa non mi tocca, capisco le parole che hai messo nella tua dichiarazione, siamo entrambi d'accordo che è un errore, dovevamo, in questo momento della nostra vita, chiarirlo e ora completarlo integralmente]” ha affermato all’inizio.

Ha poi confermato che spera di chiudere completamente questo capitolo e di non tornare su questo argomento che non gli piace. “Voglio andare avanti e sottolinearlo, mi fa ancora male. Dopo tanti anni, è ora di spegnerlo completamente.”

Dopo diversi giorni di silenzio e dopo aver viaggiato in Spagna, Cristiano Cueva Ha usato i suoi social network e ha parlato dello scandalo che lo ha coinvolto Pamela Franco. L’atleta ha dichiarato fin dall’inizio di essere dispiaciuto per l’accaduto e ha addirittura descritto il rapporto d’amore che aveva con l’artista come un “errore”. A questo proposito ha chiesto scusa anche alla moglie e madre dei suoi figli, Pamela Lopez, che è diventata la principale persona colpita da tutta questa situazione.

“Negli ultimi giorni sono state pubblicamente denunciate azioni che non mi rendono orgoglioso e che considero l'errore più grande della mia vita. Per quanto li riguarda, Voglio scusarmi pubblicamente con mia moglie Pamela Lopez e i miei figli. “Mi rammarico profondamente per il dolore che questi eventi passati ti hanno causato oggi, e la mia unica intenzione è cercare di alleviarlo e alleviarlo”, si legge nel post del calciatore.

Dichiarazione di Cristian Cueva.

D'altra parte, è rimasto sorpreso quando lo ha confermato Non hai una relazione con Pamela Franco, Lo ha annunciato anche lunedì 12 febbraio nel programma “Mande qué Mande”, definendolo però “un’associazione inappropriata”. Sottolinea di aver fallito nella sua relazione con Pamela Lopez, ma sottolinea che la donna in quel momento non era sua moglie, ma solo la sua compagna.

“Non riconosco il mio rapporto con la signora Franco come un rapporto, Ma come un rapporto inappropriato, sbagliato, peccaminoso e dannoso, che abbiamo lasciato proprio perché non era giusto e poteva danneggiare il mio rapporto con una persona che non era ancora mia moglie, ma alla quale ero già unito dall’amore”.

Alla fine, ha detto che avrebbe seguito una terapia per correggere quanto fosse grave il suo comportamento. Ha anche commentato che si rammarica delle sue azioni e cercherà un modo per correggere i suoi errori e diventare una persona migliore.

Christian Cueva si scusa con Pamela Lopez e sminuisce Pamela Franco.

“Chiedo apertamente a Dio di perdonarlo e so che il suo amore infinito e la sua generosità mi mostreranno la strada per correggere il torto. Sto cercando e ottenendo un aiuto professionale. Mi dispiace e voglio fare ammenda. Allo stesso tempo tempo, sto, allo stesso tempo, percorrendo la strada che devo percorrere.” “In essa, posso tornare a quello che posso essere: una persona migliore di quanto ero.”