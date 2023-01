Panama al settimo vertice CELAC chiede di rafforzare l’unità regionale

Secondo una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri, intervenendo al 7° Vertice dei Capi di Stato e di Governo della Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi (Celac), il diplomatico ha valutato le opportunità che si potrebbero dare nella regione su un piano comune questioni come la disuguaglianza e il cambiamento climatico.

“La rivoluzione tecnologica presenta molte sfide, ma anche opportunità, e sono sicuro che abbiamo puntato questo forum sulla promozione del pluralismo”, promuovendo al tempo stesso iniziative più creative e innovative, secondo il funzionario che ha introdotto il Presidente della Repubblica, Laurentino, al Conclave Cortizo.

Nel suo intervento, la Cancelliera ha insistito sul fatto che attraverso la diversità è importante avanzare insieme nella maturità del continente e raggiungere obiettivi concreti e specifici.

A questo proposito, ha dichiarato che, dato il problema dell’equo accesso ai medicinali, lo Stato istmico si rende disponibile come centro di comunicazione logistica a beneficio di tutti i Paesi della regione.

Su un altro tema legato al cambiamento climatico, Tewani ha sottolineato il suo sostegno a tutte le iniziative emerse al 7° Summit, in particolare sulla protezione degli oceani, e ha ribadito l’appello per la conferenza Our Ocean che si terrà il 2 e 3 marzo a Panama .

Per quanto riguarda l’immigrazione irregolare e non regolamentata, ha insistito, la foresta di Darien – al confine con la Colombia – non è una rotta nel viaggio dei viaggiatori verso gli Stati Uniti, ma al contrario, il territorio è difeso come con i fratelli costaricani. nel Parco Nazionale dell’Amicizia.

“Darien è per l’America centrale ciò che l’Amazzonia è per il sud. Dobbiamo proteggerla”, ha detto.

Tewani, che tornerà oggi nel Paese, ha ribadito il sostegno di Panama affinché St. Vincent e Grenadine abbia successo durante la sua presidenza ad interim della CELAC nel 2023.

