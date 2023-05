Panama è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro il fumo

Secondo una dichiarazione aziendale, il giorno prima il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom, ha consegnato il premio alla dottoressa Reina Roa, in un forum che teneva sessioni sul trattato sul controllo del tabacco.

Hanno sottolineato che dal 2008, in conformità con la legge, a Panama sono state attuate misure per controllare il tabacco e il suo consumo in spazi chiusi con accesso pubblico.

In questo senso, è diventato il primo paese canale al mondo a imporre un divieto assoluto di pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

“Negli ultimi 20 anni la battaglia è stata complicata, perché l’intervento dell’industria non si è fatto attendere, ma abbiamo fatto un grande sforzo per attuare la normativa”, ha sottolineato Rua ricevendo il premio.

Il medico ha anche spiegato che la salute della popolazione è la cosa più importante, tenendo presente che il tabacco è una dipendenza che provoca morte, disabilità e malattie permanenti.

L’onorificenza è avvenuta durante l’Assemblea mondiale della sanità, che si è svolta a Ginevra, dove la delegazione panamense era guidata dal viceministro Pouch Yvette Berrio.

Secondo il ministro della Salute di Panama, Luis Francisco Sucre, il paese ha mostrato una leadership in termini di politiche pubbliche relative al controllo del tabacco e si sta muovendo costantemente verso l’eliminazione del commercio illegale di tabacco e la pratica di stili di vita sani.

Il prossimo novembre, Panama ospiterà un forum che traccerà la nuova road map nella lotta al consumo di tabacco nel mondo.

npg/g