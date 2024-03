Panama: Prezzo di apertura del dollaro oggi, 26 marzo, da USD a PAB

Per ragioni geografiche, economiche e finanziarie, il dollaro americano ha una grande importanza a Panama. (informazione)

Lui dollaro Americano Pagato all'inizio della giornata 1 balboa in mediaCiò significa una variazione del 2,83% rispetto al valore di 0,97 Balboa della sessione precedente.

Per quanto riguarda la scorsa settimana, dollaro Americano Le promozioni si accumulano 2,34%quindi mantiene ancora il suo aumento da un anno a questa parte 2,31%.

Confrontando questi dati con quelli dei giorni precedenti, si notano notevoli fluttuazioni nel valore di questo bene. Ovviamente, la volatilità della scorsa settimana è superiore a quella accumulata lo scorso anno, quindi sta attraversando un periodo di instabilità.

La Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi ha classificato Panama come uno dei paesi con il più alto tasso di crescita economica della regione e prevede che l'economia del paese cresca del 4,2%.

Fattori come il periodo elettorale, la siccità nei principali laghi artificiali, la disoccupazione e l’aumento dei tassi di interesse presso la Federal Reserve Bank (Federal Reserve) sono alcuni degli scenari che influenzeranno la situazione economica di Panama.

Le esportazioni dell’estrazione del rame rappresentano tra il 3 e il 4% dell’economia nazionale, mentre a causa della sospensione le previsioni di crescita per quest’anno oscillano tra l’1,5 e il 2%, motivo per cui si prevede un aumento della disoccupazione e dell’occupazione informale.

Il balboa panamense ha corso legale a Panama Viene utilizzata l'abbreviazione PAB; È diviso in 100 centesimi e ciò che lo distingue è che non è una moneta indipendente, ma piuttosto una copia locale del dollaro americano.

Il governo panamense emette le proprie valute in centinaia e Il Balboa equivale al dollaro sebbene queste monete non abbiano corso legale negli Stati Uniti . Questo non è l’unico caso, poiché i dollari di Tuvalu e Kiribati hanno lo stesso rapporto con il dollaro australiano.

Questo collegamento al dollaro statunitense avvenne nel 1904 dopo il Congresso Nazionale di Panama. Inoltre, nel 2010, è entrata in circolazione una sola moneta Balboa e ne sono state emesse 40 milioni di unità.

I panamensi non hanno accettato bene questa nuova moneta e ne hanno denunciato l’uso forzato a scapito della banconota americana, quindi Il logo si chiamava “Martinelli”In riferimento al presidente panamense Ricardo Martinelli, che lo ha promosso.

È stato anche fatto un tentativo di produrre monete da due e cinque centesimi di Balboa, ma il progetto è stato successivamente annullato e oggi sono in circolazione monete da uno e cinque centesimi; Un decimo, un quarto e mezzo di balboa, più un balboa.