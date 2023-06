Panama sta cercando di sorprendere il Canada mentre lottano per un posto nella finale della CONCACAF Nations League

Panama punterà bene sull’attacco canadese guidato da Jonathan David e Alphonso Davies giovedì, quando le due squadre si incontreranno per il passaggio alla finale della CONCACAF Nations League.

Gli attaccanti stellari hanno segnato nella vittoria per 4-1 del Canada contro Panama in una recente partita di qualificazione ai Mondiali, un risultato che ha segnato profondamente le aspirazioni dei centroamericani.

Alla fine di quell’ottagono, il Canada ha finito per qualificarsi per primo al Qatar, seguito da Messico, Stati Uniti e Costa Rica, che hanno strappato il biglietto della partita alla squadra della Manica.

Questa battuta d’arresto non è stata dimenticata dai panamensi, che, sotto la guida dello stesso allenatore – lo ispano-danese Thomas Christiansen – hanno affrontato ancora una volta fuori casa la squadra canadese, alla ricerca della sua seconda finale in un torneo per nazionali. in zona.

“La cosa più forte in loro è l’attacco”, ha detto il centrocampista Adalberto Carrasquilla. “Ma hanno anche qualche errore sul lato difensivo, quindi cercheremo di essere in una buona posizione e cercare i loro punti deboli”.

Davis del francese Lille e Davis del Bayern Monaco sono le carte principali della squadra canadese convocata per il match di Final Four, da cui emergerà il campione della seconda edizione della CONCACAF Nations League. Gli Stati Uniti, il monarca regnante, incontreranno il Messico venerdì nell’altra semifinale.

Gran parte dei debuttanti panamensi che hanno affrontato i Canadiens in quella vittoria nell’ottobre 2021 saranno pronti per la resa dei conti di giovedì a Las Vegas, ad eccezione del quarterback veterano Alberto Quintero, che sarà sospeso per accumulo di carte.

Mentre il Canada cerca di giocare la sua seconda finale in un torneo per squadre nazionali CONCACAF dopo 23 anni – ha vinto la Gold Cup nel 2000 -, Panama cerca la sua terza dopo aver giocato nelle finali di quel torneo nel 2005 e nel 2013, in entrambi. Casi vinti dagli Stati Uniti.

Al termine dell’ultimo e già eliminato ottagonale, il Panama ha chiuso in casa con una vittoria per 1-0 sul Canada, già testa di serie, ma la ferita è rimasta aperta.