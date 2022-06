Panamericana sub 23: Cuba è caduta nelle mani dei padroni di casa

La squadra cubana di baseball under 23 che partecipa ai Campionati Panamericani ad Aguascalientes, in Messico, È caduta questo pomeriggio contro la squadra di casa per 3-0 e si è classificata terza nel turno di qualificazione.

Gli Aztechi hanno deciso di scontrarsi dal secondo atto quando il battitore designato Mario Amando Cabrera ha fatto scivolare la palla con uno a bordo alla star dell’Holguin Michele Cabrera.

Gli indiani occidentali non hanno potuto fare molto contro quella che si è rivelata la migliore squadra del torneo, finendo imbattuta in sei partite.

Victor Manuel Buelna ha completamente messo a tacere l’attacco dei ragazzi di Armando Johnson, al punto che ha consentito solo due colpi in sei round, descrivendo otto colpi.

Il soccorritore Jordan Suarez ha segnato la parata trascinando i tre avversari che ha affrontato, uno dei quali anche in modo amaro.

Gli indiscussi cubani provenivano dalle giungle di Francisco Venezia e Luis Angel Rojas.

Sulla collina c’erano anche il creolo Julian Quintana, che ha fatto entrare l’inning, Marlon Vega e Randy Quito.

A seguito di questo risultato, è stato concordato un duello tra Nicaragua e Cuba alla ricerca del pass per la Grand Final del torneo, che si svolgerà sabato alle 10:00.