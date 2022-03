Pancho Rodríguez dimentica Yahaira Plasencia e sfoggia una misteriosa bionda in Cile. (foto: configurazione)

Mentre Questa guerra continua a celebrare il suo decimo anniversario con la sua nuova stagione, Pancho Rodriguez Ancora incapace di tornare nel paese. Tuttavia, non perderà tempo in Cile, perché ha caricato un post accanto a una misteriosa bionda. E il yahaira placencia?

Attraverso il suo account Instagram, l’ex ragazzo della realtà ha condiviso le foto accanto a una donna in quello che sembra essere un ristorante in città. Entrambi sembrano felici e bevono due bicchieri di vino. Possono celebrare qualcosa?

La cosa più evidente è stata la vicinanza di Pancho alla sua nuova uscita, da Non ha esitato a baciarlo sulla guancia mentre fissava la fotocamera del cellulare.

“La piccola cosa ricca”, è stata l’unica cosa che Rodriguez ha scritto nel suo post. Immediatamente, i seguaci del Pitbull si sono chiesti se avesse davvero trovato l’amore in Cile, e ora sembra che rimarrà lì per molto tempo finché non risolverà i suoi problemi. Problemi di immigrazione.

Ma chi è la donna che lo accetta? Secondo le informazioni estratte dai loro social network, Il film ruota attorno a una bionda di nome Chris Bechara, originaria del Cile.

Pancho Rodriguez si è presentato con una donna bionda in un ristorante in Cile. (Foto: Instagram / @panchitor_)

Ricordiamo che di recente un ex ragazzo della realtà si è confessato a uno spettacolo Rivista Medina cosa o cosa Baciò Yahaira Plasencia. Ciò confermerebbe che qualcosa è successo tra loro, nonostante il fatto che entrambi insistessero nel negare una sorta di storia d’amore.

“Ad un certo punto possiamo confondere l’amicizia. Si può confondere. Penso che siamo confusi, ma oggi non mi interessa, sono interessato a risolvere il mio problema” ha detto l’ex combattente a Magaly TV La Firme.

Nello stesso comunicato, il cileno ha rivelato che la sua relazione amichevole con Yahaira Plasencia era finita per ragioni che non voleva rivelare. “Oggi non parliamo ma è perché stiamo percorrendo strade diverse, io sono preoccupato per altre cose, sto cercando di risolvere tutto questo”Ho commentato molto seriamente.

Pancho Rodriguez ha ammesso di aver baciato in più di un’occasione Yahaira Placencia, ma ha sostenuto che hanno solo confuso la loro amicizia.

Yahira Placencia imposta la distanza

a yahaira placenciNon gli piacevano le affermazioni Pancho Rodriguez Nel programma Majali Al-Madinah Al-Munawwarah. Quando è apparso sul set di América Hoy, La salsiera era scomoda ogni volta che veniva menzionato il peperoncino.

“Quello che succede è che mio padre, Armando (produttore di America Hoy) mi adora, e sa che se me lo chiede non verrò più”Yahaira ha risposto spiegando che non avrebbe parlato di Pancho.

A causa delle insistenze dei presentatori, la salsiera ha solo ammesso di non seguirsi più su Instagram. “ Non ci seguiamo… Ma io ho sempre detto che le mie parole sono le stesse di sempre, gli auguro il meglio e che per lui va tutto bene”. maniglia.

Ancora una volta, gli Yahaira non hanno risposto se avevano confuso la loro amicizia o perché si erano allontanati quando sembravano così vicini prima della questione dell’immigrazione. “Non ho intenzione di entrarci, lascia che rimanga lì, spero che vada bene” Fu l’unica cosa che disse.

Yahaira Plasencia ha parlato di Pancho Rodríguez dopo aver ammesso di essersi baciati perché “hanno confuso la loro amicizia”. (Video: America oggi / America oggi)

È importante sottolineare che le voci di una rissa tra loro sono iniziate a gennaio, dopo Pancho Rodriguez Vietato entrare nel paese per aver partecipato alla festa segreta di Yahaira Plasencia. Entrambi non si sono seguiti sui social media e hanno smesso di parlarsi.

A quanto pareva, l’amicizia tra loro stava per rompersi dopo il silenzio imbarazzante della salsiera. Mentre Le celebrità dello spettacolo hanno alzato la voce in segno di protesta contro la decisione sull’immigrazione, Yahaira Plasencia è stata evidente in sua assenza, perché non ha rilasciato una dichiarazione, né ha menzionato la sua amica sui suoi social network. Per il problema di entrambi brillantezza nel 2021.

