Pannelli solari innovativi che si ripiegano e generano energia a basso costo su qualsiasi tetto

L’energia solare ha visto una crescita significativa negli ultimi mesi in Spagna a causa del prezzo dell’elettricità e dell’attuale necessità di accendere il riscaldamento a causa del freddo, spingendo le persone a scommettere sulla generazione di energia rinnovabile per risparmiare sulle bollette. Un settore in continua evoluzione, con modelli ingegnosi che vanno oltre il rivestimento di superfici, come Alcuni dipinti sono posizionati come manifesti fino a Altri sono “Made in Spain” posizionati sul balcone. il più recente I pannelli fotovoltaici flessibili più efficienti e leggeri.

Apollo Power, azienda israeliana di energia solare, ha fatto un passo avanti nel settore realizzando pannelli fotovoltaici completamente flessibili in grado di trasformare qualsiasi superficie esposta alla luce del sole in una fonte di energia; E ha recentemente aperto una fabbrica in Israele per la produzione in serie di questa tecnologia. Alcuni dei dipinti È prodotto in rotoli ed è più efficiente, resistente e leggero Rispetto ai modelli tradizionali per azienda.

Il problema attuale con l’energia solare è che si basa su pannelli fissi e pesanti che di solito vengono installati su tetti o tetti su vaste aree di campagna. Finora, grazie alla tecnologia dell’azienda israeliana Questa tecnologia Può essere posizionato ovunque. “La nostra visione è che il mondo smetta di utilizzare le aree designate per i parchi solari e inizi a utilizzare le infrastrutture esistenti”, spiega Oded Rozenberg, CEO di Apollo Power, in una dichiarazione.

Flessibile e leggero

Gli attuali pannelli solari utilizzano il silicio come elemento attivo, che ha lo svantaggio che se lo pieghi si rompe. Pertanto, i fogli sono pesanti e hanno una struttura in metallo e un frontale in vetro. Apollo Power afferma che dopo quattro anni e un team di 30 ricercatori, sono riusciti a trovarlo Un materiale efficace come il silicio per convertire la radiazione solare in elettricità Ciò consente la fabbricazione di pannelli solari completamente flessibili.

Edison ha testato 6.000 sostanze prima di inventare la lampadina.Nel nostro caso, Abbiamo provato una varietà di materiali diversi finché non abbiamo trovato la ricettai materiali, gli elettrodi e i rivestimenti giusti per rendere la nostra tecnologia economica, duratura ed efficiente “, afferma Oded Rosenberg. L’obiettivo iniziale dell’azienda con questa tecnologia era raggiungere il 20% di efficienza, ma tutto ciò che hanno assaggiato è arrivato al 3 o 4% al massimo, fino a quando non hanno inventato “La loro salsa segreta.

Pannello solare flessibile di Apollo Power.

Potere dell’Apollo Omicron

“Dopo soli tre mesi di lavoro con questa particolare sostanza, abbiamo raggiunto un’efficienza del 12% e ha iniziato a funzionare come un matto. Non posso rivelare il materiale che usiamo, è il nostro segreto E abbiamo brevetti per questa tecnologia in tutto il mondo”, spiega il direttore. Quello che si sa è che ogni unità base di rotolo di pannelli solari è di 12 metri quadrati, sei volte la dimensione di un pannello esistente, e pesa solo 3 chilogrammi per quadrato metro.

I pannelli solari flessibili sono incorporati nella gomma spessa e sono in grado di generare energia sufficiente durante il giorno per ricaricare decine di biciclette elettriche, secondo la stessa azienda. Si tratta ovviamente di pannelli fotovoltaici Non sono più spessi di un tappetino da yoga e possono essere stradali o galleggianti.. In effetti, la società ha già costruito un parco solare galleggiante su un bacino idrico a Nir Etzion, nel nord di Israele, che alimenta la rete, e afferma che i pannelli possono funzionare anche nei laghi e nel mare.

I moduli solari flessibili sono completamente dotati di cordone scorrevole per una facile installazione e un assemblaggio minimo poiché i metodi di collegamento delle rotaie variano a seconda del tipo di tetto. Inoltre, le unità giacciono piatte sul tetto, rendendole antivento. Apollo non è l’unica azienda che produce pannelli solari flessibili, ma il suo CEO afferma che anche la sua tecnologia lo è “Un prodotto migliore, più efficiente e più duraturo a metà prezzo o meno” Più di ogni altro sul mercato.

in auto o in barca

I pannelli solari dell’azienda israeliana sono specificamente progettati per essere utilizzati su tetti che non possono sostenere il peso dei pannelli di vetro fotovoltaico, come automobili, camion e aerei. fatto, Questa tecnologia è già sugli autobus in Israele L’azienda sta collaborando con produttori di veicoli elettrici come Audi o Hyundai per integrare membrane flessibili nelle loro auto e ricaricare così le batterie.

Come sottolinea l’azienda sul suo sito web, le sinergie tra questi pannelli solari flessibili e veicoli elettrici diminuire Emissioni di CO2 e aggiunge indipendenza di viaggio senza la necessità di infrastrutture. “Supponiamo che tu vada al lavoro e metti l’auto al sole, e la batteria è all’80%. Alla fine della giornata è all’85%. Che tu sia parcheggiato o alla guida, si ricarica dal sole”, spiega Oded Rosenberg , Oded Rosenberg.

Alcune persone installano pannelli solari flessibili.

Potere dell’Apollo Omicron

Da parte sua, il produttore alimentare israeliano Osem, che fa parte del gruppo Nestlé, ha attualmente pannelli Apollo Power installati su 120 dei suoi camion. Pertanto, questi pannelli fotovoltaici flessibili alimentano gli ascensori utilizzati per caricare e scaricare le merci. L’azienda rivendica anche i suoi pannelli solari Produce elettricità sulle superfici dell’acqua e resiste alle ondequindi è adatto a una varietà di veicoli marini, scafi, ponti e persino vele.

Anche il suo design leggero lo rende facile da usare Perfetto per il montaggio sulle ali degli aerei, nella fusoliera e nei sistemi di generazione di energia a bordo. Altre potenziali applicazioni sono su strade, marciapiedi, parchi, edifici o in casa, dove possono essere integrate con i sistemi di energia solare domestici esistenti. L’azienda continua a lavorare per portare questa tecnologia in altre aree in futuro, come veicoli e veicoli spaziali.

Allo stesso modo, Amazon, il più grande acquirente mondiale di energia rinnovabile, ha installato il primo dock solare dell’azienda costituito da pannelli fotovoltaici Apollo nel suo magazzino LIL1 a Lauwin-Planque, nel nord della Francia. tecnologia che In grado di aumentare la produzione di quasi 20 volte rispetto ai livelli precedenti. L’azienda israeliana spera che quando i suoi pannelli raggiungeranno un prezzo e un’efficienza paragonabili a quelli tradizionali, i pannelli di vetro saranno un ricordo del passato.

