Panoramica delle strategie di scommesse sul calcio

Il calcio è lo sport più popolare al mondo, quindi si consiglia ai principianti di scommetterci. Scommettere sul calcio non è niente di meglio che scommettere sul miglior sito di scommesse online. Bookmaker come 20Bet Italia offrono quote elevate sui tornei di calcio, molte opzioni di scommessa e bookmaker professionisti utilizzano con successo una varietà di strategie vincenti. In questo articolo, parliamo di alcune delle migliori strategie di scommesse sul calcio.

Scommetti sul pareggio

I bookmaker non basano le loro quote esclusivamente sulla probabilità che una squadra riesca. Prendono in considerazione ciò che la maggior parte dei giocatori scommette. Gli scommettitori evitano il pareggio, cosa non rara, e preferiscono scommettere sulla vittoria di uno dei loro avversari. Pertanto, le possibilità di un esito pacifico del gioco nel calcio spesso aumentano. Un pareggio è il risultato più comune:

Nelle amichevoli (queste partite non sono cruciali per allenatori e giocatori in quanto non vengono giocate al massimo e talvolta in campo c’è anche l’altra squadra);

A fine stagione, quando i club si incontrano a metà classifica (non devono fare punti perché non abbandoneranno il campionato e andranno alle competizioni europee).

Allo stesso tempo, i professionisti preferiscono utilizzare il sistema delle scommesse quando speculano su un risultato pacifico. Questo approccio riduce al minimo il rischio. Per il gioco d’azzardo vengono selezionati da tre a cinque giochi, in cui può esserci un’alta probabilità di pareggio.

Questa strategia ha un aspetto negativo. Per usarlo, è necessario essere informati sugli sport, monitorare costantemente le statistiche del club e perdere le partite.

Strategia di scommessa generale

Scommettere sul numero di goal sopra o sotto un certo numero è una delle offerte di bookmaker più popolari sia per i principianti che per i professionisti. Per utilizzare questa strategia, devi anche essere un appassionato di calcio e guardare spesso le partite.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a guadagnare scommettendo i totali:

Attenzione alle partite importanti. Spesso vengono segnati molti gol quando entrambe le squadre devono semplicemente vincere. In questi casi, gli avversari corrono più rischi, giocano in modo più aggressivo e sono costantemente all’attacco. Il derby è un perfetto esempio di questo tipo di gioco.

Per scegliere le partite adatte, presta attenzione al posizionamento delle squadre in classifica, studia le statistiche degli avversari e la storia del club. Quindi i fan sanno che Real Madrid e Barcellona sono vecchi rivali. Tanti gol vengono segnati nelle loro partite.

È meglio evitare le amichevoli. Le squadre possono giocare 0-0 o 3-3, il risultato è spesso difficile da prevedere.

Una volta che sei più preciso nel pronosticare le partite di calcio, puoi provare a scommettere sull’area di porta (0-1, 2-4). Il rischio aumenta qui rispetto alla scommessa over o under, ma le probabilità sono più alte.

Provare

Nella maggior parte dei casi, le squadre segnano meno gol nel primo tempo rispetto al secondo. Queste informazioni ti aiuteranno a battere il bookmaker più spesso.

Le prestazioni dipendono dall’affaticamento del giocatore e dalla perdita di concentrazione. La conclusione è che i difensori sono più inclini a commettere errori e gli attaccanti hanno quindi maggiori probabilità di creare occasioni e gol pericolosi. Sapendo questo, sarai in grado di trovare eventi sopravvalutati.

Dopo aver analizzato le statistiche, il bookmaker capisce che la probabilità di un gol nel primo tempo è piccola, quindi le quote per questo evento sono relativamente alte. Il compito dello scommettitore è trovare un gioco in cui la possibilità di segnare nei primi 45 minuti sia maggiore rispetto ad altri giochi. Ciò si verifica nei seguenti casi:

Il leader della lega incontra il perdente;

Una delle squadre ha perso le difese chiave a causa di infortuni o troppi cartellini gialli e ha dovuto mettere in difesa l’altro giocatore;

Entrambe le squadre preferiscono un gioco aggressivo.

Conclusione

Seguendo le strategie delineate in questo articolo, i principianti possono iniziare a capire come funziona il gioco e iniziare a costruire il proprio piatto. Guardare i giochi diventa un evento molto più interessante e coinvolgente. Ma ricorda che a volte la tua fortuna può esaurirsi, quindi devi prendere decisioni in linea con le tue finanze.

