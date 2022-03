Paolo Salvadeo: “In Italia, al momento, ci sono problemi nel trovare lavoratori. La disoccupazione è virtuale”.

Giulia Pastore | Intervista a Paolo Salvadeo, CEO di Quanta Systems, Gruppo El.En. ⁇Nel 2019 in Italia è stato approvato il cosiddetto ‘Redito de Citadelinca’, una sorta di reddito di base garantito, il che non è una buona idea perché molti giovani sul divano guardano la TV e gli anziani. Per chi devi lavorare per avere la pensione? Nel mio paese, in questo momento, la disoccupazione è più virtuale che reale. In Germania abbiamo una filiale, ecco cosa succede

Paolo Salvadeo gestisce un’azienda che ha registrato un fatturato di oltre 50.550 milioni l’anno scorso con la produzione e vendita di dispositivi laser per tutti i tipi di attività. I 1.400 lavoratori e la sede quotata a Milano sono un’azienda con sede a Firenze e affiliata al “Made in Italy” e molto più tecnologicamente all’avanguardia.

I consiglieri spagnoli parlano con invidia per la legge “Iber Amortomento” Idli sembra avere un chiaro impegno e ricompensa nel promuovere gli investimenti. Puoi spiegare esattamente cosa c’è dentro?

In effetti, sì, tre anni fa il governo italiano ha approvato una legge che migliorerebbe la produttività e consentirebbe l’utilizzo del credito rapido dei beni produttivi associati alla creazione di posti di lavoro.

L’hai usato?

Sì, certo che l’abbiamo utilizzato, ad esempio, per integrare in fabbrica nuovi sistemi di automazione per l’assemblaggio dei nostri prodotti. Questo è un sistema acquistato con la formula iper ammortamento Finanza. Questa macchina di Industrial 4.0 per il taglio e la marcatura di prodotti industriali trae vantaggio da queste operazioni iper ammortamento. Durante la loro produzione, queste macchine vengono integrate con i sistemi gestionali ERP dell’azienda e riportano e gestiscono costantemente tutte le informazioni. È stato utilizzato per l’intero sistema di stoccaggio automatizzato, integrato nei processi e gestito da tutti i computer collegati al sistema ERP. Questo è solo un esempio dei tanti modi in cui ciò può essere fatto.

