Papa Francesco è stato autorizzato a operare sui “diverticoli del colon”.

Il Papa Francesco È stato ricoverato in un ospedale di Roma “Intervento chirurgico”.

Il Sommo Pontefice è arrivato al policlinico della capitale poco dopo le 14 (ora locale). La Santa Sede è mantenuta come uno dei media romani “Intervento programmato”, A “dovuto a qualcosa Stenosi diverticolare sintomatica del colon“, Cioè, uno dovrebbe essere rimosso a causa di diverticoli infiammati.

Il Policlinico del Papa ha predisposto un apposito provvedimento per migliorare la struttura delle strutture per ospitarlo. Il Vaticano rilascerà quindi un referto medico.

Intervento chirurgico per eseguire il Sommo Pontefice a Tecnica laparoscopica non invasiva, Che di solito è di breve durata. Sarà compito del Professor Sergio Alberi, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Digestiva Operativa.

Francisco davanti ai fedeli di Plaza San Pedro poco prima di entrare nella Clinica Jemieli per l’intervento chirurgico. Foto di Andreas Solaro / AFP)

Secondo gli esperti dell’apparato digerente citati da EFE, lo scopo di questo tipo di intervento chirurgico Ridurre al minimo le complicazioni causate dai diverticoli, Sono piccole ernie sulla parete del colon che hanno manifestazioni cliniche, tra cui sanguinamento, infiammazione (diverticolite) o complicanze correlate (ostruzione o perforazione).

La disfunzione del colon è molto comune nella società occidentale, causando quasi una singola infezione 65% della popolazione di età superiore agli 85 anni, Secondo le stesse fonti.

Pubblicità È stata una sorpresa, Anche se l’intervento è pianificato, perché non sembra funzionare Francisco.

Questa domenica, Papa Angelo ha guidato la preghiera dalla finestra del Palazzo Apostolico, commentando il vangelo del giorno, dicendo: “Senza essere aperti alle novità e ai prodigi di Dio, la fede si trasformerà lentamente in un faticoso culto”.

Dopo aver pronunciato la sua parola davanti ai fedeli in Piazza San Pietro, il Santo Padre ha annunciato il suo viaggio apostolico in Ungheria e Slovacchia dal 12 al 15 settembre 2021.

“Vorrei innanzitutto dire la cerimonia di chiusura del Congresso Internazionale di Beneficenza a Budapest. Vorrei ringraziare tutti coloro che si stanno preparando per questo viaggio e prego per loro. Tutti preghiamo per questo viaggio e per le persone che lavorano per organizzarlo.Disse il Papa.

Nel 2019 Francisco è stato operato di cataratta, in mezzo a un forte mistero, con un semplice intervento con laser e anestesia locale, presso la Clinica Pio XI di Roma, che non indicava il suo proseguimento del ricovero per guarigione.