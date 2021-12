Paper Mario (N64) conferma la sua anteprima su Nintendo Switch Online; Storia e trailer

Mario carta raggiungerà Nintendo Switch Online + pacchetto di espansione Venerdì prossimo 10 dicembre Dal 2021. Dopo la prima offerta di .Extended Membership Service Nintendo Switch Il 5 novembre l’azienda giapponese ha confermato il primo titolo aggiuntivo nel gruppo Nintendo 64, che è uno dei videogiochi più ricordati della saga dell’idraulico trasformato in carta.

Paper Mario in arrivo su Nintendo Switch Online il 10 dicembre

Sviluppato da sistemi intelligentiStiamo parlando del primo episodio della serie uscito quest’anno 2000 Per Nintendo Switch come sequel spirituale di quello che ricorda il Super Mario RPG di Square Enix. È così che i sottoinsiemi veterani si sono ora sistemati all’interno della Nintendo Business Library. il suo ultimo episodio, Paper Mario: il re degli origamiCi è piaciuto così tanto.

Come il resto dei giochi Nintendo 64 su Nintendo Switch Online, sarà possibile salvare gli stati in qualsiasi momento, ci saranno diversi slot per salvare i nostri progressi e sarà possibile giocare sia in modalità mobile che desktop. È confermato quasi titoli come Banjo Kazooiee pokemon snap e La leggenda di Zelda: la maschera di Majora.

Nintendo Switch Online + Expansion Pack: cos’è e quanto costa

Oltre ai videogiochi per Nintendo 64 e Mega Drive, la modalità di abbonamento dell’Expansion Pack porta con sé l’espansione Animal Crossing: New Horizons, felice paradiso domestico (Analisi qui), acquistabili separatamente; Ma se ci iscriviamo è incluso come standard.

Abbonamento singolo per Nintendo Switch Online + Expansion Pack costa 39,99 € per 12 mesiMentre l’abbonamento famiglia ammontava a 69,99 euro per lo stesso periodo. L’abbonamento standard (senza pacchetto di espansione) ha un prezzo unico di 19,99 euro; La famiglia è 34,99 euro.

Tutti i giochi finora di Nintendo 64 e Mega Drive sono inclusi su Nintendo Switch Online

Nintendo 64

Super Mario 64

La leggenda di Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Guerre di Lylat

peccato e castigo

Medico. Mario 64

64- Mario Tennis

Operazione: recuperare

La storia di Yoshi

Paper Mario (Nuovo / 10 dic 2021)

Sega Mega Drive

Sonic the Hedgehog 2

Strade di rabbia 2

Eco Delfino

Castlevania: Bloodlines

Contra: Solid Legion

Dott.. Robotnik significa macchina dei fagioli

ascia d’oro

Eroi Gunstar

Mucha

Fantasy Star IV

Riavvia

forza splendente

Terzo Shinobi: Il ritorno del ninja

Masterstrader

