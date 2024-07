Paquito Acosta si congratula con il Perù per il suo anniversario: “Il calore della sua gente mi accompagna sempre”

Paquito Acosta riafferma il suo amore per il Perù e mette in risalto il calore dei peruviani.

Famoso cantante portoricano Paquito Acostaex cantante di Tommy Olivencia, Ha riaffermato il suo amore e la sua gratitudine per il Perù in un commosso tributo al Perù vacanze nazionali. In un messaggio rivolto ai suoi follower e al grande pubblico, il cantante ha ringraziato il sostegno e l’affetto che ha sempre ricevuto dal pubblico peruviano durante tutta la sua carriera.

“Il Perù ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Il calore e l’affetto della sua gente mi hanno sempre accompagnato. Buone Feste Nazionali, mio ​​caro Perù”, ha detto l’interprete delle famose canzoni di salsa.

Nell’ambito di queste celebrazioni Paquito Acosta Ricordava quanto gli avevano dato il Paese e la sua gente, e per questo non ignorava la storia. Oltre al saluto, era emozionato, dato che ha annunciato che molto presto potrà salutare da vicino i suoi fan, dato che sta preparando un tributo davvero speciale a… Ettore LavoeIn occasione dell’anniversario della morte del “cantante dei cantanti”. La proiezione avrà luogo nell’ambito del prestigioso Festival Chim Pum Callao, organizzato dal Comune di Callao, che si terrà sabato 17 agosto allo Stadio Campolo.

Il Chim Pum Callao Salsa Classic è uno degli eventi più attesi del calendario della musica salsa e ha confermato la partecipazione di artisti di alto profilo come grande racconto di Porto Rico, Moncho Rivera, Rey Calderón e Hildemaro. Saranno presenti anche personalità di spicco a livello nazionale, i cui nomi saranno svelati prossimamente. I biglietti per questo evento sono disponibili su Biglietto telefonico A prezzi popolari, così sarà facile per tutti gli appassionati godersi una notte piena di ritmo ed eccitazione.

Anche il Gran Combo de Puerto Rico farà parte del Salsa Festival. (Instagram)

paquito acosta, Con le sue canzoni classiche “Let’s Toast to Her”, “I Gave You Away”, “Lápiz de Carmine”, “Dícelo a él” e “Everything’s Different”, ha annunciato la sua intenzione di onorare Hector. Lavoe come parte del loro spettacolo al festival.

“Ho condiviso il palco in diverse occasioni con Héctor Lavoe. Questo onore è un modo per ringraziarlo per tutto ciò che ha contribuito alla salsa e per l’influenza che ha avuto sulla mia carriera”, ha detto Acosta.

L’artista, che arriverà con la sua band al completo, ha promesso uno spettacolo ricco di sorprese per la famiglia Chalakos. Secondo lui, questo onore celebrerà non solo la musica di Lavo, ma anche l’intenso amore per la musica salsa che caratterizza i fan di Callao.

“Calao è un posto che ama sempre la musica salsa, in particolare le canzoni di Hector Lavoe e This Humble Servant. Lavoe mi ha sempre parlato del fanatismo e della passione del pubblico peruviano, e questo è l’amore che voglio ripagare in questo tributo “, ha aggiunto l’eminente cantante.

Oltre a onorare Lavaux, Acosta Sarà in tournée per riconoscere i suoi più grandi successi che lo hanno mantenuto nel favore del pubblico nel corso degli anni. Il suo spettacolo promette di essere uno dei momenti salienti del festival e un punto d’incontro per gli appassionati di salsa peruviana.

Paquito Acosta prepara un omaggio a Hector Lavo a Callao.

l’evento Shim boom kalaw È un’occasione unica per celebrare la cultura della salsa in uno dei porti più importanti del Perù, storicamente roccaforte di questo genere musicale. L’attesa per il festival è alta e si prevede un pubblico numeroso, che cercherà non solo di godersi della buona musica, ma anche di rendere omaggio a due grandi pionieri della salsa: Paquito Acosta E Hector Lavoe.

Con questo spettacolo, Acosta non solo conferma il suo legame con il pubblico peruviano, ma conferma anche la validità e l’eredità della salsa nella cultura musicale contemporanea.