Parigi 2024: date, orari, tv e dove vedere in diretta online le Paralimpiadi di Spagna

Con l’impronta moderna dei Giochi Olimpici, Parigi rimarrà la capitale mondiale dello sport fino alla conclusione delle Paralimpiadi. Nel corso di 11 giorni, 4.400 atleti si sfideranno in 22 sport per vincere una delle 549 medaglie che verranno distribuite dal Comitato Paralimpico Internazionale.

Date e orari: quando si tengono le Paralimpiadi?

il successivo Mercoledì 28 agosto alle 20:00 iniziano le Paralimpiadi Con una festa innovativa tra il Palazzo della Concordia e gli Stadi Elisi, anche se lo sport inizierà solo il giorno dopo, giovedì 29 e proseguirà fino a domenica 8 settembre 2024.

La maggior parte degli sport inizierà il 29È la data in cui potremo vedere anche le prime medaglie in diverse discipline come il taekwondo, il ping pong, il ciclismo e il nuoto.

TV: Come guardi le Paralimpiadi in TV?

Come già accaduto con i Giochi Olimpici, RTVE trasmetterà programmi speciali incentrati sulle Paralimpiadi, così potrete seguire tutti questi sport. Attraverso La 1, La 2 e RTVE Play.

Internet: dove guardi le Paralimpiadi?

Su AS avrai anche una copertura ad ampio raggio di tutto ciò che accade alle Paralimpiadi Parigi 2024. Con noi potrai goderti la migliore trasmissione in diretta minuto per minuto e punto per punto dell’incontro con tutte le curiosità.

