Paris Hilton ha condiviso i dettagli sulla sua amicizia con Britney Spears e Lindsay Lohan

I tre sono apparsi insieme per l’ultima volta all’interno di un’auto a due posti all’uscita del Beverly Hills Hotel (Foto: GTRES)

Parigi Hilton Ha rivelato dettagli sullo stato attuale dei suoi rapporti con Britney Spears E Lindsay Lohan. Durante l’ultimo evento in TalkShopLive Ospitata da Nas Perez, Paris Hilton ha commentato il suo nuovo album, Icona infinita (uscito il 6 settembre) e hanno parlato delle loro amicizie speciali. Questa rivelazione arriva molti anni dopo la celebre foto in cui Paris, Lindsay e Britney venivano scattate insieme in macchina, foto diventata simbolo della cultura popolare. Il primo decennio del XXI secolo.

Paris Hilton ha detto che la sua vita notturna e i locali sociali l’hanno portata a stringere relazioni speciali, sia nuove che vecchie, e che tutto ciò ha influenzato il suo nuovo album. Ora, l’artista dai molteplici talenti ha condiviso un aggiornamento sulle sue passate amicizie con Britney e Lindsay, sottolineando che recentemente si è riunita con Lindsay Lohan a una festa. Galleria della vanità. Hilton ha commentato: “È stato così bello vederlo. È così bella. Sono così felice per lei. Anche Lindsay Lohan, che è la madre di Louay di 12 mesi con Badr Shammas, ha espresso la sua gioia per la cerimonia”. riunione.

Paris Hilton ha commentato le visite regolari di Britney Spears a casa sua

Per quanto riguarda Britney SpearsParis ha rivelato che la cantante visitava spesso la sua casa. A Britney piace passare il tempo con Phoenix, il figlio di 19 mesi di Hilton, e London, di 9 mesi, con suo marito. Carter Ream. Parigi lo ha condiviso “Ama visitare i bambini. “Ama i bambini.”. Inoltre, è stato riferito che Britney balla persino con Phoenix al ritmo delle canzoni icona infinita, Il preferito di Britney è “inseguimento” E “Sono libero”Secondo Parigi.

La Hilton ha parlato dei dettagli del suo incontro con Lindsay Lohan ad una festa

Anche Paris Hilton ha espresso interesse per una potenziale collaborazione musicale con Britney Spears Anche Lindsay Lohan. “Sarà divertente. Li amo entrambi come artisti”, ha detto Paris, lasciando aperta la possibilità di lavorare insieme su futuri progetti musicali.

Una delle figure costanti nella vita di Paris è la sua migliore amica da quando aveva due anni. Nicole Richie. Insieme hanno recitato in un reality show La vita semplice Nel 2003. Per celebrare il 20° anniversario dello spettacolo, Paris e Nicole organizzarono uno speciale concerto di reunion che sarebbe stato presentato in anteprima il pavone A dicembre. “Hanno inventato tutto da soli ed è un concetto davvero divertente”, ha spiegato Paris, “nessuno ha mai fatto nulla di simile prima”. , che Parigi descrisse come “Molto speciale.”

Hilton e Richie tornano in Arkansas per lo speciale “The Simple Life”.

Paris ha anche incluso dettagli sulla sua vita familiare e su come la maternità sia stata un periodo molto gratificante. “Mi sento molto soddisfatta”, ha commentato. “Sono così grato di avere questa bellissima famiglia, il nostro meraviglioso piccolo gruppo, e ogni giorno diventa sempre migliore.” Paris intende portare i suoi due figli, Phoenix e London, nel suo nuovo tour e ha descritto l’esperienza come “straordinaria”.

Paris Hilton ha parlato di come la maternità le ha cambiato la vita

nuovo album di Parigi, Icona infinitache uscirà il 6 settembreè prodotto da SÌ e collaborazioni private. Hilton ha descritto il tema dell’album come un mix di “futuro, passato e presente” con sentimenti che ha definito “divertenti, creativi e belli”.

Queste rivelazioni durante l’evento TalkShopLive hanno offerto uno sguardo ad ampio raggio sui progetti professionali di Paris Hilton, sulla sua vita personale e sulle amicizie di lunga data.