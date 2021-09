Paris Saint-Germain al Brugge con Messi e Neymar ma senza Ramos

Dopo aver saltato la sua partita con il Paris Saint-Germain sabato contro il Clermont, Il ritorno di Leo Messi e NeymarUna nella squadra di Mauricio Pochettino, che li ha inseriti nella lista degli invitati alla prima di Champions League, questo mercoledì all’Estadio Brujas.

Messi e Neymar non hanno partecipato alla partita contro il Claremont perché venerdì hanno giocato all’alba con le rispettive nazionali Argentina (3-0 contro la Bolivia, Tripletta per Liu, che ha battuto il record di Pelé Come il capocannoniere storico delle squadre sudamericane con 79 gol e il Brasile (2-0 per il Perù e il secondo per Neymar). Partite EREN del campionato sudamericano di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022.

mentre quello Angelo Di Maria, che ha giocato anche la partita contro la Bolivia con i Bianchi, non è nella lista di Pochettino a causa di Calcio di rigore ricevuto 3 partite Per il suo ruolo nel centro del Manchester City Fernandinho nelle semifinali dell’ultima edizione della Champions League, la cui squadra Pep Guardiola ha perso per ultimo contro il Chelsea (0-1).

Ancora una volta, l’esordio di Sergio Ramos con il Paris Saint-Germain è stato rinviato perché l’ex madridista non si è completamente ripreso dall’infortunio muscolare. Nello stesso modo Fuori dalla lista Marco Verratti per infortunio al ginocchio, ha sofferto della sua scelta, l’Italia.

I convocati del Paris Saint-Germain contro il Bruges: Navas, Donnarumma, Letelier, Achraf, Kimpembe, Marquinhos, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes, Pichiapo, Aloh, Pitumazala, Wales, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Draxler, Dina Ibembe, Neymar Jr, Messi, Mbappe