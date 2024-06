Parità tra Italiano e River nella puntata in onda su Disney Plus

Si è giocato il primo appuntamento trasmesso su Disney Plus del Metropolitan Women’s Championship. Il giorno 13 si conclude il primo turno Italiano e River Plate pareggiano 1 a 1.

Italiano e River si sono incontrati nel 13° appuntamento del primo turno del metro femminile. ESPN.com

Nell’anteprima era previsto un grande duello per entrambe le squadre. Per Tano i tre punti erano fondamentali per raggiungere la zona qualificazione. Mentre per Las Vikengas vincere significava entrare in quel gruppo ed eliminare la zona di permanenza nella categoria. Infine, hanno distribuito le unità.

In termini di comportamento, è stata la squadra guidata da Juan Manuel Casas a rompere il punteggio. Dopo un primo quarto ponderato, verso la fine, ha realizzato la prima delle sue brevi occasioni da calcio d’angolo e Catalina Andrade (15′) Ha afferrato il rimbalzo dopo che il pull-up di Saul Lombardo è stato bloccato da Melissa Marcos. Già allora l’1 a 0 era meritato, perché prima era stato annullato un errore molto chiaro per una deviazione del marcatore.

Caballito ha continuato a far male in attacco. Lombardo ha avuto ancora una volta la possibilità di aumentare il vantaggio nella curva corta, ma si è scontrato con un fiducioso Marcos. D’altra parte, la squadra di Nunez, che aveva un possesso palla lungo, ha fatto affidamento sul surplus di Maria Sol Villar, ma non ha trovato abbastanza profondità per raggiungere il pareggio nel primo tempo.

Nel terzo trimestre, I vichinghi stavano cercando di legare la partita con un altro gioco di potere. Delfina Debaille trova un tiro da alto, ma la figura di Nicole Crèvecoeur inizia ad andare a lato. Anche Italiano ha avuto la meglio con Camilla Gandola, ma il recupero dalla porta di Melissa Marcos ha continuato a migliorare per mantenere minimo il divario con la sua squadra.

Ancora una volta il portiere di Tano è stato protagonista in avvio di set finale. Paola Santamarina crea spazio e tira ma non riesce a pareggiare. A 51 minuti, Il Las Millonarias si è aggiudicato un calcio d’angolo corto e, dopo un gioco da fermo, Maria Sol Villar ha mandato a lato sulla sinistra L’ex giocatore del Las Leoncitas si è vendicato e ha segnato 1 su 1. Gol con Controverso perché sembrava che la palla colpisse direttamente in rete e non sul tavolo. Ma l’arbitro conclude annunciando il gol. I ragazzi in blu questo pomeriggio dell’FC Ciudad si sono dati ancora una volta alla ricerca della vittoria. Hanno creato diverse situazioni da gol e con Catalina Serrera è stato il secondo gol. Marcus, con l’aiuto della traversa, ha evitato che la sua porta cadesse. In breve, è stato un pareggio divertente.

La prossima settimana inizierà il secondo turno. Italiano ospiterà Arquitectura mentre River visiterà GEBA.

Formazione italiana: Nicole Crèvecoeur, Morena Signorello, Saul Lombardo, Micaela Serera, Delfina Olala, Catalina Andrade, Greta Lepouraci, Valentina Ira Ivetz, Camila Ubeda, Catalina Serera, Leila Bernardin. Alternative: Indiana Barreiro, Camila Ayastui, Sofia Gaona, Camila Gandola, Solana Gonzalez, Angelina Sinopoli, Valentina Calderon García, Martina Catoni, Gemma Gula Taborda. DT: Juan Manuel Casas.

Formazione del River Plate: Melissa Marcos, Maria José Macallo, Camila Raposo, Belen Perazzo, Candela Fernandez Croco, Sofia Lugano, Sofia Machti, Maria Sol Villar, Delfina Debayli, Paola Santamarina, Lujan Fernandez. Alternative: Lola Ortiz, Ana Mocajata, Malena Quindemuel, Juana Rania, Valentina Ayala, Martina Bonventre, Candela Franco. DT: Ramiro Diaz.