Parque Pacifico, lo spazio della cultura, dell’arte, dell’amore e della tradizione a Cali

Tra i suoni imperdibili della marimba e le terapie del culto indigeno, tipico di una cultura che respira gioia e piacere, storia e talento, si aprono 30mila metri quadrati in uno spazio unico a Cali e realizzati dall’ufficio del sindaco per il cuore puro nel nord della città: Parque Pacífico.

Tra i quartieri di Berlino, Fatima e Prados del Norte, questo luogo di incontro cittadino diventa un punto di riferimento per le tradizioni, gli artisti, l’artigianato, la gastronomia e il folklore della nostra cultura del Pacifico.

Come uno dei 5 Parks for Life, questo parco specifico, situato sulla North Second Avenue tra la 26a e la 32a strada, sarà un tributo duraturo a una cultura che ha il suo posto nella nostra città. “Qui si sta costruendo un parco culturale. Avremo varie attività e spazi per la cucina tradizionale della regione del Pacifico. Questa cucina di mare, fiume e montagna è molto importante. Avremo anche luoghi per le bevande ancestrali, quelle che rappresentano la medicina e salute, e quelli che rappresentano la vita.Infine, ci sarà un luogo di artigianato etnico e africano”, commenta José Yesid Om del distretto governativo di Parque Pacifico.

Nel bel mezzo di un progetto architettonico di concetti all’avanguardia e sostenibilità ambientale, questo luogo beneficerà direttamente più di 400.000 persone e farà parte del rinnovamento urbano in corso di attuazione da parte dell’Ufficio Calle Mayor del Cielo Branch.

“Parque Pacífico è un omaggio a quelle diverse manifestazioni artistiche e culturali che hanno messo radici nella nostra città. Qui si sta costruendo un luogo in cui integrarci. Cali è multietnica e multiculturale, e questa è proprio una visione di quella diversità che abbiamo qui e questo fa già parte della nostra caleñidad”, ha aggiunto Ohm.

Dati:

Parque Pacífico è costruito in tre sezioni, o padiglioni

Superficie: 30.000 mq

Generatore circa 320 posti di lavoro

















Juliana Rosero-Brio