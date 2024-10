Parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Italia

Campagna di vaccinazione contro febbreLe dosi sono in arrivo o sono già arrivate nella maggior parte delle regioni. “Rispetto all’anno scorso, quest’anno le dosi sono arrivate in un momento migliore in tutta la penisola. Le differenze regionali però non sono legate alla scelta di definire la data di inizio. “Tutto dipende dalle scelte logistiche messe in atto”, spiega a Saluto dell’Adnkronos. Silvestro ScottiSegretario Nazionale Federazione Medici Generali (FIMMI).

Lazio, lotta a influenza e covid: ecco dove fare i vaccini. Sono pronte circa due milioni di dosi

Parte la campagna vaccinale

«La logistica fa la differenza. Ad esempio – spiega Scotti – per i vaccini covid l’approvvigionamento è nazionale e le dosi sono previste per tutti, a Pratica di Mare. Questo vuol dire che è più facile trasportarli nel Lazio, e meno trasportarli nel Aree remote. Vaccini antinfluenzali, ma anti-meningococco e Come per gli altri, l’approvvigionamento avviene tramite bandi regionali: ogni regione ha il proprio bando e le proprie forniture, ma dopo la consegna vengono distribuite alle istituzioni sanitarie che le distribuiscono ai medici.

«Ogni amministrazione ha sistemi di distribuzione diversi. Alcune regioni utilizzano l’ufficio postale, altre chiedono ai medici di ritirarli, e così via. In base a questo c’è una diversa distribuzione e, quindi, una diversa disponibilità del vaccino. Quest’anno, la distribuzione e le gare dei vaccini sono state effettuate per la prima volta, in modo tale che le dosi di vaccino siano arrivate prima dice il responsabile di Fimmg.less in tutta Italia.

Calendario

Fanno strada Pigro, Toscana e alcune Asl CampanoOggi partiranno i bandi per le amministrazioni in molti uffici, a cominciare dalle persone più vulnerabili. Poi, secondo i dati forniti all’ANSA dalla Federazione italiana medici di medicina generale, proseguiranno in maniera sparsa.

Il 7 ottobre inizieranno le somministrazioni Lombardia, PiemonteUna provincia autonoma Tendenza, Umbria, Valle d’Aosta E veneto. Continuare Puglia Dal 9 ottobre; Poi la prima svolta il 14 Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia E Sicilia15 in poi Sardegna, MarcheProvincia Autonoma Bolzano E Calabria. Il 16 si terrà la messa Liguria, Molise Attendere fino al 21 ottobre affinché la lista venga completata BasilicataIl bando sta per chiudersi e dovrebbe partire ai primi di novembre. La data non è ancora certa AbruzzoComunque dopo le 10.

“Tuttavia, sono possibili variazioni nelle diverse istituzioni sanitarie della stessa regione, a causa dei tempi di consegna dei farmaci, che sono arrivati ​​in anticipo rispetto all’anno scorso”, afferma il segretario Fimmick. Silvestro Scotti. “Quest’anno – aggiunge Scotty – l’influenza si manifesterà con sintomi più forti e per un periodo di tempo più lungo, perché il virus ha bisogno di più tempo perché l’organismo trovi ed elimini la memoria immunitaria che non è così reattiva”.

Chi dovrebbe essere vaccinato?

Il vaccino previene forme gravi che portano a insufficienza cardiaca e respiratoria e superinfezioni batteriche. È consigliata e gratuita per gli over 60, i malati cronici, le donne incinte, gli operatori sanitari e i bambini sotto i 6 anni. Ma altre persone potranno farlo recandosi in farmacia, dove le dosi arriveranno almeno da metà ottobre, secondo Federfarma.

Si consiglia la co-somministrazione con la versione aggiornata del vaccino anti-Covid-19 (Carminati JN1), che sarà presto disponibile nelle regioni.