Partecipanti all ‘”Isola delle tentazioni” che hanno “negoziato” la loro firma per la League of Kings

il Lega dei Re Con la sponsorizzazione di Gerard Pique, è riuscita a rivoluzionare il mondo della creazione di contenuti e persino il mondo del calcio professionistico. Tanto che ha saputo attrarre ex giocatori della statura di Joan Capdevila, Alberto Bueno, Rubén de la Red o Javier Saviola. Tuttavia, la sua espansione non si è fermata qui, perché neanche Bussare alla porta di alcuni canali televisivi come Noel Pyare.

Due dei partecipanti all’ultima edizione di l’isola delle tentazioni Mario Gonzalez e Samuel Chavez hanno condiviso una foto sui loro account Instagram con Ibai Gómez, allenatore e giocatore del Jijantes FCGuidato da Gérard Romero.

Ingrandire EbayGomezInstagram

“Negoziare il nostro passaggio al Jijantes FC?”Mario ha scritto dell’incontro. “Vediamo cosa dicono il capo e l’allenatore al prossimo mercato!L’ex calciatore basco ha replicato sul suo profilo: curiosamente, se un giorno dovessero entrare a far parte della squadra, dividerebbero la squadra con Bayari.

passato come calciatori

Anche se la sua principale dedizione viene dal mondo del management e della finanza, così come dagli eventi che sono emersi dopo la sua partecipazione realtà Da Telecinco, la verità è che Mario González è venuto a giocare a calcio nel terzo distretto di Madrid, che sarebbe diventato il nono livello del calcio spagnolo.

Infatti, il suo club, SAD Cenafe, gli ha scritto un tweet quando si è saputo che avrebbe preso parte a uno degli spettacoli di maggior successo su Telecinco. movimento che non è stato attuato CD Laguna SAD, nativo di Tenerife, un club di cui faceva parte Samuel Chávez e che ora gioca nel Tenerife Preferente.