Partite del giorno: Columbus Crew vs Cruz Azul, live streaming e live nella finale della Campeones Cup 2021; Risultato online

Al momento segna gol e statistiche minuto per minuto

90 + 5 minimo | È aaaain, Colombo è l’eroe della terza edizione. L’arbitro fischia la fine

Minimo 90 + 4 | Il ritorno del classico grido “Dos a cero” da parte dei tifosi degli Stars and Stripes, il trofeo è già stato registrato anche se manca ancora

90 minuti +2 | L’arbitro aggiunge cinque minuti, tutti i giocatori sono nell’area equipaggio

Minimo 90 | Columbus è stato salvato, impressionante, Bosh ha risposto bene dopo il tiro di Otero e Santiago Jimenez non ha fatto un buon tiro

Minimo 88 | Le luci sono spente per la Liga MX, Cruz Azul sembra aver tenuto le braccia e nessuna giocata evidente. cartellino giallo per Romo

Minimo 86 | Calcio d’angolo per Cruz Azul, lo mette in area e Phillips impedisce loro di raggiungere la porta

Minimo 85 | I cementifici vengono scambiati da una parte all’altra perché non ci sono spazi vuoti.

Minimo 84 | Romo si riprende, fa un tiro al volo con la sinistra e non può cadere per primo

Minimo 82 | Otero centro che va alla mano di Bosch. Non ci sono aggressori di stanza.

Accurato. 79 | Alvarado colpisce una scarpa ma lascia la palla nelle mani di Bosch e non ci sono possibilità per gli ospiti

Accurato. 77 | Columbus per trasportare i chip. Entrano Hairston e Phillips, Zelerayán e Nagbe escono

Accurato. 76 | Cruz Azul per tornare. Tutto l’equipaggio finisce nella loro zona, gli uomini della macchina escono con passaggi disperati

Accurato. 74 | GOOOOOOOOL da Columbus, il grande centro di Valenzuela e Mensah hanno fissato l’obiettivo nel Team Corona

Accurato. 73 | Calcio di punizione per Columbus, Corona stabilisce la sua barriera. Lucas esce con un altro passaggio pericoloso

Accurato. 72 | Cabecita non arriva palla, lasciala andare anche se Colombo non riesce ad approfittarne

Accurato. 71 | Olé de Luis Díaz, ma l’arbitro ha sbagliato a favore degli ospiti

Accurato. 70 | Tagliano Paul Fernández, un errore che mette la squadra contro il campo avversario

Accurato. 69 | Nuova opportunità per le squadre, abbonamenti di collegamento Angolo e Orbelin in centro

Minimo 67 | Entra Álvarado ed esce Yotún, Cruz Azul cerca un tono più offensivo

Accurato. 66 |Si scontra con la squadra locale dopo che il dispositivo non è in grado di connettersi

Accurato. 63 | Santi Jimenez scappa e prova a lasciare la palla per Capicita ma esce senza potenza e nella seconda giocata Rivero prova a mandare il pallone in area dove alla fine non riesce a trovarlo.

Accurato. 60 | Perry compare solo sul secondo palo, lo colpisce con un aereo e copre la difesa per evitare il secondo dai locali.

Accurato. 60 | Rodríguez fa uno schermo e lascia la palla ad Angulo, che tira per primo e passa nelle mani del portiere di Crew.

Accurato. 58 | Moreira e Iteny lasciano il campo per dare nuove gambe all’ingresso nella fase finale della partita.

Accurato. 53 | Escobar scappa, spara e colpisce l’asta. La macchina insiste ma non ha fortuna a trovare la cravatta.

Accurato. 50 | Dopo aver esaminato il VAR, l’arbitro decide di non segnare nulla e la partita resta 1-0 a favore dell’equipaggio.

Accurato. 48 | Rodríguez prova a servire Santi ma colpisce il braccio di un difensore e chiedono il rigore.

Accurato. 47 | Cabecita Rodríguez è sola davanti alla prua, la spara e la fa volare in modo incredibile. Cruz Azul perdona un pareggio all’inizio del sequel.

Accurato. 46 | Cruz Azul si aggiusta per il secondo tempo e Santi Jimenez e Capicita Rodriguez entrano in campo in favore di Rafa Baca e Pablo Aguilar. Tutta la carne è alla griglia.

Zelarayán cerca palla in area Cruz Azul per evitare gli attacchi di cemento e Il segnale acustico aggiunge altri tre minuti al primo tempo.

Cruz Azul prende tutto davanti e insiste sull’area di Columbus, ma la difesa chiude gli spazi e impedisce loro di segnare prima dell’intervallo.

Un altro, quelli del dispositivo per posizionare un centro attraverso l’aria.

Un colpo di testa che non porta nulla si insinua con difficoltà, un altro tiro arriva in contropiede e non c’è gol

Grande occasione per pareggiare, un po’ più vicini all’angolo. Verrà il centro, attenzione allo spettacolo

Lo scontro tra i giocatori porta ad una maggiore tensione. La panchina salta e vuoi che l’arbitro segni i cartellini

Il giocatore colpisce clanflazo che si smarrisce e va all’angolo

I giocatori di entrambe le squadre perdono la calma, c’è una rissa. L’arbitro ritira le carte

C’è polemica in area Columbus, e l’arbitro non sembra voler segnare nulla.

Nonostante il calo in mezzo, gli attaccanti non sfruttano il pallone e gli assistenti danno vecchi passaggi

Il giocatore di Cruz Azul non regala i suoi minuti migliori, e non c’è gioco intelligente.

Fernandez, Rivero e tutti gli altri in mezzo al campo non riuscivano a controllare la palla. Complica questo equipaggio

Dopo la tempesta, i visitatori vogliono controllare la palla

Impressionante Uuuf, uno contro l’equipaggio che non arriva in porto, tre contro due e uno shot out

La macchina ha buone possibilità, ogni pallina che intercetta è un profitto.

Il dispositivo colpisce una scarpa che ferma completamente il portiere avversario e va su calcio d’angolo

L’arbitro ha assegnato un fallo nella stessa area in cui si è piazzato al centro della prima. Equipaggio chiuso

Il giocatore ha avuto fiducia e tira dalla distanza ma il portiere controlla due tempi

Impressionante, i visitatori ottengono un calcio d’angolo. Sono in testa al contendente, uno contro un gol quasi finito

In uno contro la ciurma vogliono mangiare a metri dal campo

Nonostante siano al di sopra del tabellone, c’è una pressione costante dai centri Cruzazulinos

Non ci sono momenti di respiro per i locali, il rumore degli spalti con tutto per la macchina

I messicani vogliono rispondere, l’intensità è alle stelle e sembra che ci saranno più gol. angolo di caduta

A pochi minuti dall’inizio del match, Columbus I colpisce un calcio da fermo dopo un colpo di testa che lascia inchiodata la difesa

I giocatori del Cruz Azul iniziano immediatamente a muovere la palla da dietro per cancellare il gioco

I giocatori della MLS iniziano a muovere la palla

Pochi secondi prima dell’inizio della partita, le squadre cantano gli inni di Stati Uniti e Messico

Il Due squadre già in campo, che si preparano prima del fischio d’inizio Ci stiamo avvicinando sempre di più all’inizio di questo match per il titolo.

Questo incontro tra Due squadre non stanno vivendo i loro momenti migliori, ma vincere il titolo stasera può essere un catalizzatore Per affrontare con maggiore intensità l’estremo prolungamento dei propri campionati nazionali.

Il peruviano Juan Reynoso cercherà il titolo seguendo queste linee: Corona; Dominguez, Romo, Rivero, Angolo, Juten, Baca, Aguilar, Escobar, Fernandez e Pineda.

Questi gli undici giocatori che Juan Renoso manderà in campo nella finale Tweet incorporatopic.twitter.com/GSa6SZ5gcY ? CruzAzul 29 settembre 2021

La squadra di casa svela già l’undici titolare e scenderà in campo con: Paga; Keita, Williams, Mensah; Santos, Fraser, Nagby, Moreira; Etienne, Zellarayan e Berry.

nonostante la distanza, I tifosi del Cruz Azul non conoscono confini e sono quindi presenti nelle vicinanze dello stadio, Pronto a incoraggiare 90 minuti sulla macchina.

Tramite il suo account Twitter ufficiale, Cruz Azul ha riferito sui giocatori convocati per la partita di stasera, Ha caratterizzato Jesus Corona, Santiago Jimenez e Jonathan Rodriguez.

di nome Questi i giocatori che potranno fare l’azione di stasera in finale Tweet incorporato. con tutto! pic.twitter.com/p5bscugbIJ ? CruzAzul 29 settembre 2021

Il trofeo da assegnare al vincitore è già in campo, in attesa di incontrare il suo nuovo proprietario tra Crew e Cruz Azul, che presto sarà presente.

Benvenuto Benvenuto Benvenuto. Buonasera e benvenuto in questo minuto per minuto. Stasera Cruz affronta Azul nella Campeones Cup nel Columbus Crew, Dove puoi vedere i volti della Football League e della Liga MX.

Questo è Le ultime finali giocate dalle squadre di Stati Uniti e Canada contro i messicani, Che cerca di aumentare la concorrenza a livello di club con la Coppa di Lega e Concchampions.

Il duello inizia a 20:00 ET, 17:00 Pacific Time da Columbus e avremo sicuramente grandi sensazioni Entrambe le squadre stanno cercando di aggiungere un altro trofeo alle loro vetrine.