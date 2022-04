Pasión de gavilanes 2 Capitolo 52 Live Online via Telemundo: data, ora e come vedere l’episodio venerdì 29 aprile LIVE | soap opera colombiane | Serie TV Netflix | Fama

dentro Episodio precedente della seconda stagione di “Pasión de gavilanes”E Jimena (Paula Rey) si rifiuta di ascoltare le spiegazioni e le scuse di Oscar. In effetti, ha parlato con Norma della rabbia che prova per non aver sospettato il segreto che suo marito custodiva da così tanto tempo.

Nel frattempo, Oscar (Juan Alfonso Baptista) fa visita a Dauphin al servizio sociale e gli promette che farà del suo meglio per registrarlo come suo figlio e tenerlo in custodia. Tuttavia, quest’ultimo dipende anche da romanoche è ancora imprigionato e insiste sul fatto che Reyes dovrebbe lasciare Jimena per sposarla.

Inoltre, è stato rivelato che Pedro non è morto nel cimitero e che si trova ancora in ospedale. Come spiega un poliziotto a Felix Carreno, quest’uomo potrebbe essere l’indizio di cui hanno bisogno per scoprire l’assassino del professor Gennaro.

Pedro è ancora in ospedale, si sveglia e accusa i gemelli? (Foto: Passion for Hawks/Telemundo)

Come e a che ora vedere “La passione degli sfortunati” 2 capitolo 52?

Il Capitolo 52 dalla seconda stagione dipassione per i falchi“Lo presenterò in anteprima Venerdì 29 aprileSono le 22:00. (Ora orientale) negli Stati Uniti.

Se ti trovi negli Stati Uniti, puoi guardare l’episodio in questione online sulla stessa pagina da Telemundo. Basta entrare qui Per accedere a tutte le stagioni e ai materiali aggiuntivi messi a disposizione dal canale.

Come posso guardare “PASIÓN DE GAVILANES” 2 se non sono negli Stati Uniti?

Se non risiedi negli Stati Uniti, dovrai attendere l’uscita della nuova stagione tramite i canali per confermare. Almeno i nuovi capitoli dovrebbero arrivare Netflix Dopo la sua trasmissione completa su Telemundo.

Nel caso della Spagna,La passione del falco 2″ Uscito mercoledì 16 febbraio da Telecinco Trasmette tre nuovi capitoli ogni mercoledì alle 22:00. Inoltre, ha ripetizioni giornaliere divinità 20:00

Oscar Reyes affronta l’amica di Jimena nel capitolo 52 di “Pasión de gavilanes 2” (Foto: Telemundo)

Cosa accadrà in “Pasien de Javelin” 2 capitolo 52?

Apparentemente nelle introduzioni al capitolo 52 della seconda stagione di “La passione del falco‘,” Oscar diventerà geloso della gelosia quando Jimena riceve la visita di Javier Ángel, un modello attraente che lavorerà con il suo marchio.

In una conversazione con suo fratello Juan, Oscar chiarisce che non sopporta la ragazza di Jimena perché sa che è interessato a lei e che condividono una stanza durante il tour.

Adam, invece, un cowboy ossessionato da Norma (Dana Garcia), insiste per avvicinarsi alla moglie di Juan e approfitta del fatto che è sola per cercare di andarsene. Juan Reyes arriverà in tempo per salvare la sua amata?