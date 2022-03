Pasión de gavilanes 2: Il palinsesto di questa settimana su Telemundo, 14-18 marzo | Seconda stagione | Stati Uniti | Serie TV Telemundo | Netflix | soap opera colombiane | Fama

A che ora è la serie colombiana?La passione del falcoDue? La nuova stagione della serie TV Telemundo presenterà in anteprima gli episodi durante la settimana dal 14 al 18 marzo e vi racconteremo tutto quello che c’è da sapere sul posto della fiction nella programmazione quotidiana. La produzione, che vede come co-protagonista Mario Cimaro , Dana Garcia, Michelle Brown e Paula Rey, non ha smesso di sorprendere il pubblico. , dove L’attacco alla fattoria di Sarah nel capitolo 19.

maggiori informazioni: Conosci i veri mariti degli attori principali del famoso romanzo

Il serie TV È una delle più grandi novità del 2022, per tutto ciò che la sua prima stagione significa nella storia della televisione e nella storia di generazioni di telespettatori.

Il un romanzo Ha debuttato il 21 ottobre 2003 e ha segnato una pietra miliare nella produzione in lingua spagnola. Nonostante l’inevitabile uscita, il finzione È considerato a livello internazionale ed è il preferito di piattaforme di streaming come Netflix.

Pertanto, si è deciso di riprendere il lavoro Cospirazione “Il dolore del falco”Dopo 20 anni di favole, dovremmo concentrarci Figli del re Elizondoma senza rimuovere la messa a fuoco dal cast originale.

Una scena della telenovela colombiana “Passion de Gavilanes 2”. (Foto: Telemundo)

Cosa si sa della tavola “PASIÓN DE GAVILANES” su TELEMUNDO?

In questo modo, il file La seconda stagione di “Pasión de gavilanes” È stato presentato in anteprima lunedì 14 febbraio 2022 su Telemundo e da allora è diventata una delle produzioni più viste sul canale in lingua spagnola.

“Passion de Gavilanes ″ 2 episodi trasmessi da Dal lunedì al venerdì alle 22:00., US Eastern Time, su Telemundo Network.

Se sei in Nord America, Potete guardare l’episodio online Nella stessa pagina di Telemundo. Basta entrare qui Per accedere a tutte le stagioni e ai materiali aggiuntivi messi a disposizione dal canale.

Nel caso della Spagna, “Pasión de gavilanes” 2 è stato rilasciato il 16 febbraio da Telecinco Da allora ha trasmesso tre capitoli ogni mercoledì dalle 22:00 all’01:15.

Mario Cimaro nella seconda stagione di “Passion de Gavilanes”. (Foto: Telemundo)

“GAVILANES 2” arriverà su NETFLIX?

D’altra parte, anche se è stato sottolineato che la telenovela “La passione del falcoSugli schermi di Telemundo, ci sono alcune possibilità di guardare anche questo dramma colombiano attraverso la piattaforma Netflix. Attrici in particolare Dana Garcia E il Natascia Klaus Ho fornito alcuni dettagli persone in spagnolo Quale sarà la nuova rata? “La passione dei falchi”.

Alla domanda se “Pasión de gavilanes” 2 potesse essere visto attraverso Netflix, l’attrice che ha dato vita a Sarita Elizondo ha detto: “Suppongo di sì, per ora so solo che apparirà su Telemundo”, ha confermato. Più dettagli qui.

D’altra parte, considerando altri prodotti colombiani, come “Café con aroma de mujer”, che ha raggiunto il colosso della radiotelevisione tre mesi dopo la sua prima; Possiamo presumere che questa sarà la stessa sorte della “Passion de Gavilanes”. In altre parole, potrebbe raggiungere Netflix alcuni mesi dopo Telemundo; Tuttavia, va notato che ciò non è stato ancora confermato.

L’immagine promozionale della seconda stagione di “Pasión de gavilanes”. (Foto: Telemundo)

Chi sono i nuovi attori di “PASIÓN DE GAVILANES 2?

Inoltre, la seconda stagione di “Pasión de gavilanes” contiene una nuova generazione di falchi tra cui Bernardo Flores (Juan David), Sebastian Osorio (Eric) e Juan Manuel Restrepo (Leon), che interpreterà il ruolo di Juan Reyes (Cimaro). figli maschi. ) e Norma Elizondo (Garcia).

Inoltre, la nuova produzione ci mostra Jari Santana (Gabi) e Jeronimo Cantello (Andres) nei panni dei figli di Sarita Elizondo (Klaus) e Franco (Brown).

Indubbiamente una delle maggiori attrattive della fiction sono le appassionate storie d’amore, tradimenti e vendette, che in questo secondo episodio promettono di ripetersi. Nella vita reale anche gli attori famosi sono innamorati, vuoi sapere chi? In arrivo, vi diciamo!