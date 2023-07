Passaggi per accedere senza utilizzare un codice QR

L’app di messaggistica WhatsApp è una delle app più utilizzate in tutto il mondo. Per questo, al fine di migliorare l’esperienza dell’utente, effettua continui aggiornamenti.

La sua versione web non fa eccezione, motivo per cui è stato recentemente introdotto il marchio proprietario di Meta Nuove funzionalità per accedere all’applicazione Non è necessario scansionare un codice QR.

Questa funzionalità di implementazione graduale consente agli utenti della piattaforma di collegare i propri dispositivi tramite numero di telefono e codice di verifica.

Ecco come farlo passo dopo passo:

Come entrare con il codice di verifica

1. Entra nella pagina web.whatsapp.com E seleziona l’opzione “Link al numero di telefono”, che appare sul lato sinistro in basso.

2. Seleziona il tuo paese e digita il numero di telefono WhatsApp che desideri utilizzare per accedere all’app.

3. La piattaforma ti reindirizzerà a un’altra scheda in cui vedrai una serie di istruzioni che devi seguire per utilizzare il codice che appare sul lato destro dello schermo.

Inoltre, sul tuo cellulare arriverà una notifica per confermare se tale accesso è necessario.

5. Apri WhatsApp sul tuo telefono e vai su Impostazioni. Una volta lì, seleziona l’opzione “Dispositivi collegati”.

6. Fai clic sull’opzione “Link al numero di telefono” e inserisci il codice che appare sul Web sul tuo dispositivo.

Questo metodo di collegamento alternativo consentirà agli utenti il ​​cui telefono cellulare non dispone di una fotocamera frontale in buone condizioni o non funziona correttamente di accedere alla piattaforma senza problemi.

