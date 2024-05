Passione Italia 2024 | Madrid | Date | programma

Un altro anno, il grande festival italiano torna a Madrid: Moda Italia 2024, l’evento definitivo che riunisce tutto il meglio dell’Italia con musica dal vivo, gastronomia, aperitivi, artigianato, attività e altro ancora. Continua a leggere per scoprire le date, il programma e le novità di Passione Italia 2024.

Passione Italia 2024 Madrid: date e luogo

Il miglior evento per promuovere il Made in Italy in Spagna, Passione Italia 2024, sta tornando 31 maggio, 1 e 2 giugno 2024. Anche quest’anno, l’Industria e il Commercio Italiani per la Spagna organizza il più grande evento italiano a Madrid: con la Festa della Repubblica Italiana (2 giugno), un intero fine settimana, Il cortile della Scuola Italiana di Madrid (Calle Agustín de Betancourt, 1, Nuevos Ministerios o metro Ríos Rosas) diventa un luogo dove puoi goderti la migliore atmosfera italiana e numerose attività.

Passione Italia 2024 Madrid: attività e novità

Come ogni anno fin dalla sua prima edizione nel 2009, Fashion Italia apre le sue porte a tutti gli amanti dell’Italia Aree ristorazione, bancarelle di prodotti italiani, concerti, laboratori e attività per adulti e bambini.

Puoi provare la cucina tipica italiana presso le bancarelle dei migliori ristoranti italiani a Madrid; Degustare e acquistare prodotti artigianali provenienti da varie regioni d’Italia; Come sempre non mancherà l’ora dell’aperitivo per un Aperol Spritz con gli amici. Saranno presenti tavoli e sedie in vari punti dell’arena.

Passione Italia 2024 Madrid: programma e concerti

Puoi godertelo in tre giorni Grande musica italiana: Ce ne saranno molti Concerti Bellissimi anche i diversi momenti de “la machina del tempo”. successiPer finire con musica italiana molto vivace suonata da persone diverse dj.

Cantanti e musicisti che cantano in questa edizione 2024 di Passione Italia Silvana Di Liberto, Cola Gio, Allerija, Sully Wagon, Columbus-3, Luis Landrini, David Mazzara, Coro Italiano in Spagna, Chiara, Gianluca Bota e Guzzi Murchia, Panano T.J..

Non può mancare il classico “spritz time” con aperitivo all’italiana e tante attività.

I bambini potranno divertirsi e imparare attraverso diversi laboratori.

Potete vedere il programma completo di Passione Italia 2024 Qui.

Passione Italia 2024 Madrid: orari, informazioni utili

Passione Italia 2024 si svolgerà nel patio della Scuola Italiana Madrid (Calle Agustín de Betancourt, 1) in queste date e orari:

Venerdì 31 maggio, dalle 17:00 alle 23:30.

Sabato 1 giugno dalle 11:00 alle 11:30

Domenica 2 giugno, dalle 11:00 alle 16:00.

(L’accesso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura).

Aggiorneremo l’articolo con maggiori informazioni nei prossimi giorni Moda Italia 2024.