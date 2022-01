Passo dopo passo il ritorno di Dario Benedetto al Boca: la cosiddetta chiave di Juan Roman Riquelme

indietro Dario Benedetto Ha rivoluzionato il mondo del Boca. il L’atterraggio dell’attaccante 31enne emoziona la folla Zenez Affrontare importanti sfide guidate dal team Sebastiano Battaglia nel 2022. Quello che pochi sanno è che questo movimento di mercato, uno dei più risonanti del calcio argentino, è iniziato a emergere alcuni mesi fa.

“Ho ricevuto una chiamata da Roman (Riquelme) l’anno scorsoMi ha chiesto cosa avevo in mente perché l’Olympique de Marseille non mi avrebbe preso in considerazione e voleva prestarmi. Gli ho detto che avevo la possibilità di essere nella Liga e volevo provare quella sensazione”. pompe, ha annunciato che i contatti con il vicepresidente del Boca, che è anche membro del consiglio calcistico del club, erano iniziati ancor prima della sua permanenza a Elche.

La mancanza di continuità nella squadra iberica ha fatto cambiare idea a Benedetto sulla possibilità di tornare in riva al fiume. “Quando non avevo i minuti di cui avevo davvero bisogno e non mi sentivo importante all’interno della squadra, ho preso il telefono e ho chiamato Roman”, ha ammesso il calciatore.

El Pepa si è presentato al suo secondo turno da giocatore del Boca (fotobairesarg)

Infine, il calciatore che venerdì era a La Plata per assistere all’amichevole del Boca contro l’Universidad de Chile ha confermato: “Ne abbiamo parlato con mia moglie e non abbiamo esitato affatto. La decisione è stata dal cuore, Senza pensare allo stato del paese o altro. Sono felice e non mi pento affatto della decisione che ho preso”.

il pompe Giovedì è arrivato nel Paese, ha subito una visita medica e ha ricevuto i suoi nuovi colleghi. Nelle scorse ore il club ha firmato la firma e nel pomeriggio è stata fatta la presentazione in conferenza stampa a Bombonera. Il suo arrivo ha entusiasmato i tifosi da allora, nel suo primo tour del club, svoltosi tra il 2016 e il 2019, Ha giocato 71 partite, segnato 40 gol e fornito 14 assist. Ha anche vinto tre titoli: due campionati nazionali e la Supercoppa Argentina.

Fuori dall’Arsenal de Sarande, Benedetto ha fatto passi da gigante attraverso Difesa, Giustizia e Jimnasia de Jujuy. Poi è arrivato in Messico, dove ha giocato per le squadre di Xolos de Tijuana e América. Dopo l’impressionante corso di Boca, è saltato in Europa per indossare le maglie dell’Olympique de Marseille e dell’Elche. Questa sarà la sua seconda sessione in Zenez.