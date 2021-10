PATE individua nuove opportunità per i contenuti audiovisivi

il nuovo Rapporto sulle opportunità per i contenuti audiovisivi a partire dal è diventato Fa luce sulle nuove opportunità che si apriranno per il settore nei prossimi anni.

Presentato come parte del festival Industria del platino IberseriesIl rapporto è un’analisi completa della situazione attuale nel settore della produzione audiovisiva. a partire da Radiografia per la produzione audiovisiva È un analisi delle abitudini di consumo, un Quantificare l’impatto sulla società, che si è concluso con il mio prossimo lancio opportunità per il settore.

Per quanto riguarda il formato, il formato e il contenuto dei prodotti audiovisivi, PATE si impegna a Empowerment di genere vero criminee Un’iniziativa che è già iniziata; Il Crea concorsi e reality show tramite TransmediaAl fine di riconnettersi con un pubblico più giovane; Il Produzione di contenuti per videogiochi ed eSport, attraendo così nuove generazioni di consumatori; Il Adattamento di opere letterarie spagnole, che già aveva un bagaglio importante nell’immaginario collettivo degli spagnoli; e il Crea nuovi formati per i contenuti informativi. In questo settore, il rapporto evidenzia anche le opportunità per i produttori che cercano di posizionarsi come Aziende specializzate nella creazione di contenuti per OTT.

tecnologia e formazione

Per quanto riguarda lo sviluppo e l’acquisizione di nuove infrastrutture di produzione audiovisiva, il rapporto evidenzia Professionalizzare i creatori di contenuti, in qualità di influencer o broadcaster; laggiù Inclusione di nuove tecnologie nella produzione audiovisiva, rappresentato da schermi LED o contenuti 4K; Abilitare Hub audiovisivi come ecosistemi per la formazione, l’industria ei servizi alla produzione; Il coproduzione, utilizzato come “leva” per l’espansione internazionale tramite OTT; Creare banca di foto per i gruppi predefiniti e Produzione su set di realtà virtuale e aumentata.

è diventato Evidenzia anche quelle opportunità legate a esercizioChe consiglia di averne di più specializzatoe inclusivo Con le donne e adattato al settore. Infine, come un miscuglio, il rapporto raccoglie altre chiavi Per il futuro sviluppo di contenuti audiovisivi: Esplora nuovi modelli di monetizzazione Diverso dal tradizionale dalla mostra; Il Genera nuovi flussi di entrate dal trading e dalle licenze; e sviluppo società di produzione indipendentiÈ la “scelta migliore per il nuovo ambiente che cambia”.

Puoi leggere il rapporto completo cliccando qui.

