Path of Titans, l’MMO con protagonisti i dinosauri, si prepara al suo arrivo sulle piattaforme di gioco con novità

Alderon Games ha annunciato di aver preparato una versione per console la strada dei titani, un MMO in cui i dinosauri sono gli eroi in un enorme mondo aperto. In precedenza è passato per PC, iOS e Android e tra pochi giorni sarà diretto PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S in versione beta.

Sarà il 27 luglio quando questa versione sarà pubblicata che potremo controllare una qualsiasi delle 25 specie di dinosauri esistenti e dovremo fare del nostro meglio per sopravvivere. Tra skin, abilità e attributi ci saranno decine di migliaia di differenze in ogni creatura che controlleremo durante l’avventura.

La versione di prova avrà anche cross-platform e cross-play, se vuoi continuare i tuoi progressi su qualsiasi piattaforma o unirti ai tuoi amici indipendentemente da dove sei connesso. Inoltre, l’opportunità sarà sfruttata Presentazione del temibile T-Rex Tra i dinosauri.

I giocatori viaggeranno in giro per il mondo nel periodo giurassico mentre salgono di livello, imparando a padroneggiare il combattimento, la caccia, la difesa delle proprie risorse e molto altro ancora. Anche se inizieranno tutti da bambini, cresceranno a poco a poco man mano che formeranno la loro famiglia di dinosauri che crescerà nel tempo.