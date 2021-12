Patria di Nazareth che volò in Italia

Ci sono almeno due storie che illustrano come Casa di Nazaret, Il luogo dove vivevano Maria, Joseph sì Fondatore del cristianesimo, Secondo la tradizione. Crociati che occuparono la città di Acri e governarono la Palestina dal 1191; Casa. Il cristiani sono stati costretti Cambiare casa Nel 1291. Secondo la versione popolare, The angeli Loro hanno preso Casa Volò, attraversò il Mediterraneo e il Mare Adriatico e lo depositò in Dalmazia (Croazia).

Più tardi, il 10 dicembre Nel 1294, alcuni pastori dell’attuale regione italiana A partire dal Loreto Hanno detto di averne visto uno casa volante Sul mare, duraturo angeli, Menzionato nella lettera inviata a Re Carlo II di Napoli. Località selezionata angeli Fu poi occupato da un santuario precristiano, circondato da un campo allori (in latino, Loreto)

Papa Francesco prega presso la Santa Sede di Loreto

L’edizione degli storici dice dopo l’Esodo cristiani Terra Santa, un membro Angeli di famiglia (Chi governava Efra) accettò le spese Trasporto via mare A partire dal Santa Casa, Da Tersatto (l’odierna Croazia) nel 1291; Poi ad Angona, nel 1293; E infine Loreto, Il 10 dicembre 1294. Il cognome di questa famiglia potrebbe aver ispirato questa storia. angeli.

A partire dal XVI secolo, il Santa Casa di Loreto È diventato un hub Pellegrinaggio e Preghiera. Ad esempio, è stato visitato da Babbo Natale Teresita de Lisix, Prima di andare a chiedere al Papa il permesso di entrare nel Carmelo all’età di 15 anni; E per Chan Maximiliano Golpe, Morì lì poco prima di essere portato in un campo di tortura.

Santuario di Loreto in Italia

La notte dal 22 al 23 febbraio 1921, il Santa Casa, Il film è stato bruciato e c’erano altri danni, tuttavia Casa, Senza fondamenta (perché sono state lasciate dentro Nazaret), Rimane intatto. Poi un’altra figura è stata riscolpita nel cedro del Libano, che si trovava all’interno della villa. Il Colore scuro Immagine Replica dell’albero originale.

Nostra Signora di Loreto Come chiamato da Papa Benedetto XV Patrono dei veterani dell’aeronautica 24 marzo 1920.

Per salvare il pilota

“Ave, Madre, Ave, Regina del Cielo, / Stella di bellezza, / Splendore di purezza; / Sorgente del puro amore, / La nostra speranza è in lei, / Ave, Madre, viva la Regina del cielo./ Se le nostre ali si spezzano, / alla fine del nostro volo, / prima che tu arrivi a terra, / se apri le tue mani con amore, / ave, madre, ave, regina del cielo.