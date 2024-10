Patty Chapuys esplode contro Pepe Aguilar dopo aver presentato la sua canzone su Nodal; Avverte sulla disgregazione della famiglia: “Angela resterà con il marito”

(Informazioni private Giovanni Perez)

Christian è il mio contratto È stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver accusato complicazioni di salute legate a un problema allo stomaco, come annunciato dal team del cantante sui social.

La notizia è stata riportata dai conduttori dello show “finestra” Mercoledì 2 ottobre hanno espresso la loro preoccupazione per lo stato di salute del traduttore regionale messicano e hanno parlato delle presunte cause della sua malattia.

“Sono onesto, ero preoccupato”, ha ammesso Patty Chapuis dopo aver visto una foto di Christian Nodal sdraiato su una barella dell’ospedale accanto ad Angela Aguilar.

Monica Castañeda ha dichiarato che Christian Nodal soffrirà di complicazioni allo stomaco a causa dello stress che sta vivendo, sia per motivi personali che professionali. Tuttavia, Ricardo Manjarrez ha messo sul tavolo la possibilità La nuova canzone di Pepe Aguilar È stato il fattore scatenante.

“Sai da dove dicono che derivi questa tensione… dalla nuova canzone che Pepe Aguilar ha pubblicato in cui dicono che gli sta lanciando tutto contro, dicendogli che ha preso sua figlia, e spero che si prenda cura di lei perché cambia le sue fidanzate come calzini, e questo non “era buono con lui e aveva un’influenza su di lui”.

Molti utenti dei social media sostengono che la frase “prenditi cura di lei” sia piena di insinuazioni contro Nodal che vorrebbe iniziare una storia d’amore con Angela Aguilar e sposarsi.

“Sfortunatamente, il fatto che Pepe Aguilar abbia deciso di registrare e produrre questa canzone mette la giovane coppia in una posizione molto delicata. Immagina come si sente Angela adesso. Il giornalista di intrattenimento ha annunciato che suo padre dice pubblicamente attraverso una canzone quello che ha detto.

E non è tutto, ha parlato anche della presunta causa indiretta intentata da Christy Nodal (la madre del cantante) contro il suocero dopo il ricovero in ospedale del figlio.

“La madre di Angela gestisce la carriera di Angela, mentre la madre e il padre di Christian gestiscono la carriera di Christian. È chiaro che la madre difenderà suo figlio e quello che farà Angela, chiuderà i cancelli e resterà con suo marito che il rapporto tra la figlia Angela e la sua famiglia è rotto”.

Il giornalista di intrattenimento ha sottolineato la presentazione speciale che Pepe Aguilar ha fatto mercoledì in un programma negli Stati Uniti, alla quale Monica Castaneda ha aggiunto:

“Trovo molto inappropriato da parte di Pepe, e penso che vada oltre. Penso che sia un compositore e musicista di talento, e ha fatto molte altre cose e non mi sembra necessario pubblicare questa canzone per unirmi a una tendenza. a cui non appartiene”, ha detto. “Hanno un ottimo rapporto, e lui ha iniziato a negare che noi o i media abbiamo appiccato il fuoco, ed è stato lui a vuotare il sacco.”