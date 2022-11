Paul Diano, cantante degli Iron Maiden, ha programmato il suo ritorno in Cile

43 anni dopo l’uscita del primo album degli Iron Maiden, Paul Diano torna in Cile il 18 marzo 2023 per ricordare l’età d’oro dell’età del ferro Con l’interpretazione di inconfondibili brani di metalli pesanti come Fantasma dell’Opera, Prowler, RathchildE il correre liberamente E altro ancora.

Nello spettacolo, cosa Dalle 21:00 nel Chocolate Club situato in Ernesto Pinto Lagarrigue 192 Nel comune di Recoleta, l’ex cantante degli Iron Maiden tornerà in perfetta forma dopo aver subito un intervento chirurgico a un ginocchio che gli ha impedito di muoversi normalmente e con nuovi brani tratti dai suoi brani appena usciti. cavallo di battaglia Registrato in Croazia.

“Sono molto felice di incontrare di nuovo i tifosi cileni. Vi sorprenderemo con una playlist piena dei miei momenti migliori negli Iron Maiden e anche alcune sorprese che ho registrato con il mio nuovo progetto solista in Croazia”, ​​ha detto Diano.

Va notato che il 2022 è stato molto simbolico per Paul, poiché 40 anni dopo ha incontrato il fondatore e leader degli Iron Maiden, Steve Harris, all’inizio dell’eredità del Monster Tour a Zagabria. “E’ stata una riunione che ci dobbiamo l’un l’altro e sono così felice che possiamo parlare di nuovo come ai vecchi tempi”disse Diano.

Per questa offerta iconica, ci sarà una prevendita limitata di 150 biglietti per i fan degli Iron Maiden. I biglietti possono essere acquistati su Ticketek da giovedì 3 novembre alle ore 11:00 e avranno i seguenti valori:

15% di sconto in prevendita su 150 biglietti

$ 40.000

$ 25.000 al Tribunale

$ 30.000 il giorno del tribunale dello spettacolo