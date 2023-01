Paul farà il suo debutto nella top 20 dopo la sua straordinaria campagna agli Australian Open | Giro dell’ATP

Il tennis maschile americano è in crescita e pochi superano il semifinalista dell’Australian Open Tommy Ball.

Grazie alla qualificazione per la sua prima semifinale del Grande Slam, il 25enne è salito di 16 posizioni fino al numero 19 del Pepperstone ATP Live Rankings. Lunedì prossimo, qualunque cosa accada d’ora in poi al Melbourne Park, farà il suo debutto nella top 20 del Pepperstone ATP Rankings.

Paul è entrato al numero 35 del mondo classificato agli Australian Open, una posizione che gli ha permesso di essere senza testa di serie. Tuttavia, finora hanno perso solo quattro set nelle loro cinque partite a Melbourne. Ha sconfitto la testa di serie numero 24 Roberto Bautista Agut e la testa di serie numero 30 Alejandro Davidovich Fokina. I due spagnoli erano i suoi unici due favoriti in trasferta. Ora affronterà il nove volte campione del torneo, il serbo Novak Djokovic.

Se Paul riesce a tirare fuori il turbamento, salirà di grado ancora più in alto. Salterebbe al numero 15 se raggiungesse la finale e il numero 9 con un titolo. Qualunque cosa accada, Taylor Fritz, che è al numero 8 nella classifica Pepperstone ATP Live, rimarrà al numero 1 in America fino a febbraio. Attualmente, Frances Tiafoe è al 15° posto nel Pepperstone ATP Live Rankings, che vede tre uomini dagli Stati Uniti tra i primi 20.

Paul è doppiamente orgoglioso del suo successo, dato che arriva in un periodo così in forte espansione per il tennis americano.

“Questo è importante per me”, ha detto ai giornalisti dopo la vittoria nei quarti di finale. “Da quando ero piccolo ho sentito parlare del tennis americano. Dall’età di 14 anni. Gli allenatori ci dicevano: ‘Abbiamo bisogno di nuovi americani, abbiamo bisogno di nuovi americani’. È come se mi fosse trapanato in testa”.

“Vogliamo tutti muoverci. Francis ovviamente è andato molto vicino agli US Open per superare le semifinali. Chissà cosa sarebbe successo in finale. Penso che tutti noi vogliamo davvero un titolo del genere per noi stessi, ma anche per il tennis negli Stati Uniti.”

Dieci americani ora compaiono nella top 50 della classifica Pepperstone ATP Live, tra cui le ex stelle del college Ben Shelton e JJ Wolf. Shelton, al suo primo viaggio fuori dal suo paese natale, è il più commosso di quelle due settimane. È salito di 46 posizioni al numero 43 grazie al raggiungimento dei quarti di finale agli Australian Open. Un round prima di perdere in quattro set contro Paul, il ventenne Chilton ha sconfitto Wolfe in cinque set. Wolff, con la sua migliore prestazione nella sua major, è salito di 20 posizioni fino al 47esimo posto.

Anche Sebastian Korda avrebbe ricevuto un nuovo record personale. Sarà classificato 26 nel mondo dopo aver sconfitto Daniel Medvedev e Hubert Hurkacz per raggiungere i quarti di finale. Con Korda, Shelton e Paul che hanno raggiunto i quarti di finale, è stata la prima volta dal 2000 che tre uomini americani hanno raggiunto questa fase a Melbourne, e la prima volta in un Grande Slam dagli US Open del 2005.

La presenza americana nella top 50 della classifica Pepperstone ATP Live include il numero 38 Jenson Brooksby, il numero 41 John Isner, il numero 48 Riley Opelka e il numero 49 Brandon Nakashima. Dopo aver battuto Rafael Nadal al primo turno, Mackenzie McDonald si è classificata al 62° posto, mentre Michael Moh è pronto a raggiungere un nuovo record in carriera tra i primi 85 dopo aver raggiunto il terzo turno.

D’altra parte, l’ascesa di 32 posizioni di Jerry Lischka è seconda solo al miglioramento di Shelton. Il 21enne ceco salirà al numero 39 dopo essere passato ai quarti di finale dell’Australian Open.

Nonostante tutte queste pietre miliari, il dramma è tutt’altro che finito nelle classifiche Pepperstone ATP Live di queste due settimane. Mentre Karen Khachanov salirà al settimo posto con il titolo a Melbourne, Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas sono a due vittorie dal numero 1 del mondo.