Pauline Ducruet, figlia di Estefania de Monaco, parla della salute di Charlene

A seguito della burrascosa relazione tra Estefania e la guardia del corpo Daniel Ducroix, Pauline Ducruet ha rotto il suo silenzio In una onesta intervista rilasciata al quotidiano britannico “The Telegraph”. Oltre a raccontare gli aspetti fino ad allora sconosciuti della sua infanzia, la giovane donna, numero 16 della linea di successione al trono di Monaco, ha voluto parlare anche di uno dei temi del momento nel Principato di Monaco. : Malattia di Carlin Monaco.

Con tutti gli occhi puntati sul Principato di Monaco, a Pauline Ducroix non dispiace parlare di tutta l’eccitazione che la situazione ha creato. Charlene di Monaco, che era in Sudafrica da mesi con un’infezione all’orecchio che l’ha costretta a tornare in ospedale di recente. “So cosa sta succedendo, Quindi non c’è bisogno di guardare nelle riviste per scoprire cosa sta succedendo. Ogni volta che il centro dell’attenzione è sulla famiglia, so qual è il suo scopo, quindi non mi sorprende più”, ha sottolineato a proposito delle polemiche intorno alla moglie di Alberto de Monaco.

Instagram @hshprincess @charlene

Qualche parola viene dopo Charlene di Monaco ha deciso di andare avanti Questa settimana particolare. A un mese dalla sua ultima pubblicazione, la moglie di Alberto de Monaco ha postato sui social una foto accompagnata da un breve e misterioso messaggio: “Dio ti benedica” in spagnolo“).

Insieme a queste parole, Charlene di Monaco ha aggiunto una sua foto seduta a un tavolo con una giacca nera a maniche lunghe, un rosario al collo e quella che sembrava una Bibbia sul tavolo. L’immagine in cui appare Con un viso stanco e più magro che mai, che ancora una volta ha sollevato allarmismi tra i suoi seguaci per la sua salute.