Paura in El Salvador per la continuazione dei prezzi dei generi alimentari

Gli utenti sottolineano che se prima venivano investiti $ 100 per acquistare alcuni prodotti di base del paniere, ora sono necessari $ 150 per acquistare lo stesso numero di articoli, il che indica una crisi.

Per portare in tavola l’essenziale, le famiglie si limitano su alcuni aspetti, alcune dimenticano le proteine, comprano il pollo quando costa di più la carne bovina, e in alcuni casi comprano meno uova, un prodotto che negli ultimi anni ha fatto lievitare i costi anni. mesi scorsi.

Gli alimenti che compongono il paniere alimentare di base sono: pane, tortillas, fagioli, carne, uova e frutta, tra gli altri.

Secondo i dati di marzo diffusi dalla Central Reserve Bank (BCR), il prezzo del paniere alimentare di base è aumentato del 12,9%.

I dati del BCR assicurano che il paniere rurale di base era di $ 185,26 a gennaio, mentre nello stesso mese del 2022 era di $ 157,13. Nell’area metropolitana costava 213,43 nel 2022 ea gennaio di quest’anno aveva un valore di 245,02.

Anche i venditori stanno risentendo della crisi e, ad esempio, alcuni nel Mercato Centrale di San Salvador si rammaricano per lo scarso numero di clienti che nella maggior parte dei casi si limitano ad acquistare il necessario.

“Le vendite vanno male, il flusso di persone è diminuito nel mercato e lo vediamo riflesso nelle vendite, oggi è difficile vendere e questo è legato a un aumento dei prezzi dei prodotti, alcuni dei quali sono aumentati fino al 50% ”, ha detto un commerciante citato da La Prensa Gráfica.

«Nel mio caso quello che faccio è che se prima compravo pollo e carne, oggi compro solo pollo o qualcosa di più economico. Tutto è molto costoso, non un singolo prodotto nel paniere di base è economico, dobbiamo sacrificare alcune cose per poter continuare ad acquistare ciò che è necessario”, ha affermato un utente durante il fine settimana.

Altri meno fortunati affermano che a volte mangiano solo caffè e pane a pranzo a causa dell’alto costo del cibo.

E chi riceve rimesse dai propri parenti all’estero conferma di destinarne quasi la metà all’acquisto di generi alimentari, in un contesto in cui il paniere di base rischia di diventare più caro nei prossimi mesi a causa di possibili disastri climatici.

Lo studio, “L’impatto delle rimesse familiari sulla crescita economica in El Salvador: un’analisi del loro uso produttivo”, ha rivelato che le famiglie destinano il 40,6% di ciò che ricevono al cibo. Con l’aumento dei prezzi e pochi segni di calo dell’inflazione, le preoccupazioni rimarranno in prima linea in un anno elettorale in El Salvador.

g / libbra