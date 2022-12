Pausa invernale (parte 2) in Pokémon GO: tutti i dettagli dell’evento e della ricerca temporanea

Venerdì 23 dicembre 2022 inizia alle Pokémon GO l’evento Vacanze invernali seconda parte. In questo guida pokemon go Vi diamo tutti i dettagli, incl dateE il programma S Come si partecipa?.

Pokémon GO Winter Break – Evento Parte 2: date, orari e modalità di partecipazione

L’evento Pokémon GO Part Two Winter Holidays inizia venerdì 23/12/2022 alle 10:00 (ora locale) e termina sabato 31/12/2022 alle 20:00 (ora locale).. Tuttavia, è un evento gratuito per tutti i giocatori Entrata di pagamento per uno indagine provvisoria. L’evento Winter Breaks Part 2 fa parte del Nona stagione: desideri individuali. Una delle principali novità è il debutto Evie e le sue evoluzioni con cappelli festivi. Basta far evolvere Eevee con un cappello da cerimonia per ottenere una delle sue evoluzioni con un cappello da cerimonia. Possiamo anche ottenerlo Bertek con fiocco cerimoniale Se si è evoluto in un Cubchoo con un inchino cerimoniale.

Pokémon che compaiono per la prima volta nell’evento Vacanze invernali di Pokémon GO Part Two

per $ 5 (o il suo equivalente nella nostra valuta locale), Possiamo sbloccare la quest temporanea esclusiva dell’evento, che possiamo ricevere tra il 15/12/2022 alle 10:00 (ora locale) e il 30/12/2022 alle 20:00 (ora locale). non appena lo ricevi, Dovremo completarlo entro il 31/12/2022 alle 20:00 (ora locale).

Dalle ricompense speciali per la ricerca ottieni quanto segue:

Due incubatori

incenso

Abumasao Mega Energia

Modalità avatar esclusiva

Winter Wonderland di Pokémon GO: tutti i dettagli del mini-evento

Da sabato 24/12/2022 alle 10:00 (ora locale) a domenica 25/12/2022 alle 20:00 (ora locale), Pokémon GO festeggia paese delle meraviglie invernaleun piccolo evento Che porta con sé le seguenti novità:

Dettagli dell’evento Winter Wonderland in Pokémon GO

Uno scambio speciale aggiuntivo al giorno.

L’incenso avventura quotidiano dura 30 minuti invece di 15 minuti.

il numero di Pokèmon fortunato Il limite garantito che un Allenatore può ottenere in uno scambio è stato aumentato da 10 a 15. Qualsiasi Pokémon scambiato nel 2017 diventerà un Pokémon fortunato garantito fino a questo limite. Questa modifica è permanente e rimarrà attiva in futuro.

Nuova sfida di gruppo che ti consente di ottenere XP, incenso e un incontro con Mr. Mime de Galar.

Il raid Avalugg di Hisui in Pokémon GO: data e ora

Sabato 24/12/2022 dalle 14:00 (ora locale) alle 17:00 (ora locale) giorno dell’incursione A partire dal Avalugg Hisui In Pokémon GO.

Dettagli sull’Avalugg Raid Day di Hisui in Pokémon GO

Questo Pokemon apparirà frequentemente nei raidpossiamo vincere Pass raid giornalieri aggiuntivi Spin Gym Photodiscs, e avremo Più possibilità di incontrare Avalugg di Hisui Shiny / Variocolor.

Durante la pausa invernale è disponibile Pokémon selvatici, la seconda parte di Pokémon GO

questo è tutto pokemon selvaggio Disponibile durante le vacanze invernali Parte 2 in Pokémon GO:

Gli incontri con i Pokémon selvatici sono disponibili nell’evento Vacanze invernali di Pokémon GO Parte 2

Pikachu in costume da Carnevale Invernale (lucido/varietà opportunità)

Evie con cappello natalizio (c’è la possibilità che sia luccicante/glitter)

Swinub (forse lucido/di vari colori)

Delibird con fiocco festivo (probabilità che sia lucido/glitter)

Snorunt (possibilmente lucido/colore variegato)

Spheal (possibilmente brillante/varietà)

Forniremo (forse colori lucidi / assortiti)

flanella

Cubchoo con un fiocco festivo (è probabile che sia lucido/glitter)

bergamotto (possibilmente frizzante/variegato)

Alolan Sandshrew (Possibilità di essere brillante/Varietà)

Stantler (possibilmente brillante/varietà)

criogenicamente

Pokémon disponibili nelle uova durante l’evento Pokémon GO Part Two Winter Festival

questo è tutto Uova di Pokémon Disponibile durante Pokémon GO Winter Festival Parte 2:

I Pokémon sono disponibili schiudendosi da uova di 7 km durante la pausa invernale parte 2 di Pokémon GO

7 chili di uova: Sneasel (possibile/variabile possibile), Smoochum (possibile/possibile variante), Amaura, Bergmite (possibile/possibile variante) e Crabrawler.

Pokémon disponibili nei raid durante l’evento Vacanze invernali, seconda parte di Pokémon GO

questo è tutto Pioniere dei Pokémon Disponibile durante le vacanze invernali Parte 2 in Pokémon GO:

I raid sono disponibili durante l’evento Pokémon GO Part Two Winter Holidays

Raid da 1 stella : Pikachu in costume invernale da carnevale (probabilmente lucido/lucido), Alolan Sand Shrew (probabilmente lucido/lucido), Eevee con cappello natalizio (probabilmente lucido/lucido), Galar Darumaka (probabilmente lucido/lucido) e Koboshu con le vacanze fiocco (forse lucido/lucido (lucido).

: Pikachu in costume invernale da carnevale (probabilmente lucido/lucido), Alolan Sand Shrew (probabilmente lucido/lucido), Eevee con cappello natalizio (probabilmente lucido/lucido), Galar Darumaka (probabilmente lucido/lucido) e Koboshu con le vacanze fiocco (forse lucido/lucido (lucido). Raid a 3 stelle : Cloyster, Lapras (possibilità di essere luccicante/brillante), Delibird con arco festivo (possibilità di essere luccicante/brillante) e Glaceon con set Vacanze subacquee (possibilità di essere luccicante/brillante).

: Cloyster, Lapras (possibilità di essere luccicante/brillante), Delibird con arco festivo (possibilità di essere luccicante/brillante) e Glaceon con set Vacanze subacquee (possibilità di essere luccicante/brillante). Raid a 4 stelle / raid giganti : Mega Galli (È probabile che sarà brillante/varietà).

: Mega Galli (È probabile che sarà brillante/varietà). Raid a 5 stelle: Kyurem (c’è la possibilità che sia metallico / Variocolor).

Gli attacchi distintivi disponibili per i tuoi Pokémon sono disponibili durante l’evento Vacanze invernali di Pokémon GO Parte 2

questo è tutto Attacchi in primo piano Ciò conterrebbe Pokémon specifici che abbiamo catturato durante la seconda parte delle vacanze invernali di Pokémon GO:

Imparerà Kyurem Ice World come attacco caricato se viene rilevato tra il 23/12/2022 10:00 CEST e il 01/01/2023 10:00 CEST

Imparerà Kyurem Iceworld-Attacca 60 Ice Power nelle battaglie Allenatore e 160 Power Ice nelle palestre e nei raid.

Pokémon con missioni di ricerca sul campo durante le vacanze invernali Parte 2 in Pokémon GO

Durante l’evento Vacanze Invernali Parte 2, potremo trovare il nostro prossimo Pokémon completandolo compiti di ricerca sul campo:

Questo Pokémon è disponibile completando le missioni di ricerca sul campo nell’evento Vacanze invernali parte 2 in Pokémon GO

Pikachu con il suo costume da carnevale invernale (forse glitterato/varietà di colori).

Alolan Sandshrew (Possibilità di essere brillante/brillante).

Sigillo (forse lucido / variegato).

Shielder (possibilmente lucido/cambia colore).

Jynx (possibilmente lucido/varietà).

Evie con il cappello di Holiday (c’è la possibilità che sia luccicante/glitter).

Delibird con fiocco cerimoniale (magari lucido/di colore variegato).

Cupshaw con fiocco natalizio (forse luccicante/glitter).

Cingolato.

Sneasel (possibilmente lucido/varietà).

Glaceon con abiti per le vacanze subacquee (Shiny Chance/Variocolor).

