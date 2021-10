PayDay 3 avrà come protagonista la stessa band della prima puntata

Solo pochi giorni fa, il decimo anniversario del lancio PayDay: il colpo, qualcosa adesso brezza stellata Voleva festeggiare con una trasmissione speciale in cui il direttore dello studio, Eric Wonify, ha fornito nuovi dettagli su di lui Giorno di paga 3, la nuova puntata che stanno preparando che dovrebbe essere presentata in anteprima nel 2023.

Come spiegato da Nefi, il gioco si svolgerà diversi anni dopo la fine di Giorno di paga 2 E reintroduzione della banda di criminali, gli eroi del titolo originale della serie, e questo Possiamo ricreare Dallas, Hoxton, Chains e Wolf. Sulla sua storia, questo metterà l’accento sul mondo rete oscura E le criptovalute, qualcosa che si rifletterà nel tipo di compiti che dovremo svolgere e nei nuovi strumenti che avremo.

Sfortunatamente, nulla del gioco è stato ancora mostrato come tale, a parte una nuova concept art, in cui possiamo vedere come sono i suoi protagonisti. Un altro dettaglio interessante è che È stato confermato che New York sarà la città in cui si svolgerà l’avventura.

Giorno di paga 3 Ancora una volta, ci offre un’avventura d’azione in prima persona che si concentra principalmente sulla modalità cooperativa online per un massimo di quattro giocatori. Come nei suoi predecessori, dovremo cooperare con i nostri compagni per superare tutti i tipi di missioni che consistono nell’effettuare grandi rapine. il gioco Per partecipare alla redazione Da Starbreeze e Prime Matter, Nuova etichetta da Koch MediaVerrà rilasciato su PC e console, anche se non sono state ancora determinate piattaforme specifiche per l’accesso.