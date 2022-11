Payhawk ‘fintech’ aumenta le vendite in Spagna del 242% finora quest’anno | comp

Il tecnologia finanziaria English Payhawk Azienda al suo secondo anno in Spagna. La piattaforma di gestione dei pagamenti per le aziende ha aumentato il volume delle vendite nel paese 242% finora quest’annoil cui reddito sul suolo spagnolo rappresenta già il 20% del business globale.

I buoni risultati sono stati guidati da un solido portafoglio clienti, che comprende già nomi come Fagor, Wallbox e Hyura e Walaob, Tra molti altri, seguendo la strategia tecnologia finanziaria Focalizzato sulla crescita delle aziende con più di 200 dipendenti.

Íñigo Aguirre, Direttore commerciale e responsabile del business plan, ha iniziato a lavorare come unico membro del team locale nel 2020. Due anni dopo, Payhawk ha uno staff di 24 specialisti, Con previsioni fino a 30 prima del 2023. Dal suo inizio nel 2018, inizio Ha raccolto $ 240 milioni di finanziamenti, ottenendo una posizione nell’ultimo round di marzo 2022 Rinoceronte.

“Siamo molto orgogliosi ed entusiasti della posizione che abbiamo raggiunto in soli due anni, che riteniamo sia un riflesso diretto del valore che Payhawk apporta al mercato spagnolo per i pagamenti aziendali e le soluzioni di gestione delle spese”, spiega. modificare. “Ora, vogliamo continuare a crescere e mostrare il potenziale della nostra tecnologia a un numero crescente di aziende”.

La soluzione che ha sviluppato tecnologia finanziaria Consente alle aziende di centralizzare e digitalizzare le proprie operazioni contabili e finanziarie. Come hanno spiegato, a differenza di altre opzioni del settore, Payhawk offre alle aziende la possibilità di fornire ai propri team le carte aziendali per contrastare qualsiasi conto aziendale e, parallelamente, automatizzare tutta la gestione di queste spese e altri movimenti, come il pagamento delle bollette ai fornitori tramite bonifici bancari.

Infatti, Payhawk ha stimato che automatizzando fino all’80% dei processi manuali, I team finanziari risparmiano in media tre giorni di lavoro, Una caratteristica che garantiscono si traduce anche in un profitto economico: un’azienda con una spesa media di 100 euro al mese può risparmiare qualche 3000 euro Passando da un processo manuale all’automazione di tutto. Stanno anche mettendo in evidenza il loro spettacolo Rimborsoattraverso il quale le aziende possono recuperare gran parte del denaro pagato con le carte aziendali.

Il inizio Ha già ampliato la propria attività in 32 paesi, inclusi i mercati di Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda, Benelux, Francia, Germania, Bulgaria e Spagna. Payhawk è attualmente l’unica soluzione di spesa aziendale in Europa che offre carte di credito nel Regno Unito e negli Stati Uniti.