Paz Padilla e la condizione che ha superato per intervistare Ricky Martin in “Crónicas Marcianas”

A quasi 19 anni dal suo inaspettato addio, Cronache di Marte Restituito con consegna speciale Che ha riunito il cast di collaboratori protagonisti delle otto stagioni e dei 1277 programmi del late show di Telecinco. Paz Padilla, Fernando Ramos, Mariano Mariano, Javier Cardenas, Carlos Latre, Rocio Madrid, Xavier Deltel o Javier Sardatra gli altri aspetti del formato, si riferiva a racconti che fanno parte di un patrimonio Cronache di Marte Hanno rivelato alcune altre informazioni che il pubblico non conosceva.

Padilla è stato responsabile dell’apertura di Watermelon Secrets. L’ex emittente televisiva L Salvami Ha ripreso l’intervista dello show con Ricky Martin Fornire Vivi una vita folle, una delle sue più grandi canzoni, che suona ancora alla grande 25 anni dopo. In quella puntata si è vissuta una delle scene più surreali della storia del format.

Tutto è successo quando il comico ha fatto irruzione sul set mentre Javier Sarda stava intervistando l’ospite. Con una parrucca bionda e occhiali, si è presentata come un’insegnante di inglese con l’obiettivo di aiutare il pubblico a comprendere il testo di una canzone di Ricky Martin. Una lezione che non è mai avvenuta, poiché l’artista si è ritrovata con la gonna. Carlos UltimoCome se Ricky Martin avesse ricreato questa scena storica durante la riunione dei collaboratori.

“Farò di tutto, ma non scherzi. Vedremo.”

E non è tutto, La comunicazione confermava che l’ospite stesso aveva imposto una condizione rigorosa per la partecipazione al programma. Una condizione semplice, ma non è stata soddisfatta. L’attrice ha chiesto di non essere toccata durante l’intervista. “Dannazione, ho pensato tra me e me, ‘Cosa ci sarà Ricky Martin qui che non toccherò?’ “Ecco qua”, ricordava mentre lei scoppiava a ridere di tanto in tanto.

Dall’altro lato, La comica ha anche condiviso come è stata firmata Cronache di Marte. Il presentatore ha intercettato Padilla in mezzo all’aeroporto e gli ha offerto di far parte del programma, ma di non raccontare barzellette, come era abituato a fare in altri format. “Mi ha detto: Amore mio, voglio che tu lavori con me. Va bene qualsiasi cosa, ma non gli scherzi. vedremoLa conduttrice però ricorda quella tappa con grande nostalgia: «Mi ha permesso di avere tutto il set. “Prima non potevi vederti dietro le telecamere, ma l’ho superato.”