PC Fútbol 2024 sospende le prevendite e annuncia i rimborsi dopo le accuse di frode

Ogni anno, prima dell’inizio della stagione calcistica, molti giocatori si recano presso il loro chiosco di fiducia per acquistare la loro copia annuale di PC Soccer. Dopo la morte di Dinamic Multimedia, questa tradizione è andata persa, anche se altri studi hanno cercato di farla rivivere. Solo pochi mesi fa è apparsa la promessa di PC Fútbol 2024 e il ritorno del leggendario marchio. Ma, Alcuni hanno accusato gli sviluppatori di aver orchestrato una truffa, qualcosa che ha ripetutamente negato. Ora, la prevendita del videogioco è stata paralizzata.

“A causa di molte accuse infondate di frode, abbiamo deciso di interrompere la prevendita del gioco e richiedere un rimborso a tutti gli acquirenti senza eccezioni”, hanno postato sul proprio account Twitter. Il gioco è ancora in fase di sviluppo MA Dobbiamo farlo in modo più pacifico e senza domande“.

Il team di sviluppo è stato ringraziato Con l’aiuto di molti professionisti che “sono stati pagati per il loro lavoro”. Come spiegano, sono stati tutti costretti a sopportare “tutti i tipi di accuse e insulti”.

Non ci sono immagini o video per PC Soccer 2025

PC Soccer 2024 è iniziato Prevendita tra i componenti del computer. Tuttavia, nessuna immagine o gameplay creato è stato accompagnato dall’annuncio dello studio Sfiducia nella comunità dei giocatori, nonostante il fatto che gli sviluppatori abbiano cercato di appianare l’atmosfera. In un recente tweet, un utente li ha accusati che la prima cosa che dovrebbero fare è sviluppare il gioco e poi avviare una campagna di prevendita. “Ci assumiamo la nostra colpa. Ecco perché vogliamo fare di meglio”.

Secondo la descrizione ufficiale, questa versione avrà le stesse opzioni della versione 2021, anche se sarà la stessa Sarà possibile “interagire con la città per migliorare le prestazioni della squadra”., così come giocare online con gli amici e chattare con loro. “Con la stessa semplicità che abbiamo apprezzato per anni e nuove opzioni, PC Fútbol offre un’esperienza unica ed emozionante che non puoi permetterti di perdere.”