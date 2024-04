Pedro Garcia e le sue dure critiche ad Alejandro Restrepo per aver cambiato Kevin Serna all'Alianza Lima: “Ha risolto un problema al Fluminense”

Il giornalista sportivo ha messo in dubbio il cambio di allenatore di Alianza Lima in vista della sfida contro il Fluminense nella Copa Libertadores del 2024. (Movistar Deportes)

Alleanza di Lima Pareggio 1-1 contro Fluminense Ciò significa la sua prima apparizione nella fase a gironi Coppa Libertadores 2024. Il numero dell'insediamento era colombiano nazionalizzato dal Perù, Kevin SernaChe ha segnato il primo gol e creato tante occasioni pericolose nell'area di rigore dei brasiliani allo stadio Alejandro Villanueva.

Nonostante questo allenatore Alessandro Restrepo Ha deciso di cambiarlo al 68° minuto della partita e di metterlo a posto FrancoZanellato Per accompagnare Cecilio Watermann In attacco. Nella giocata successiva, purtroppo, l'attuale campione della CONMEBOL ha segnato in traversa Marquinhos Su calcio d'angolo.

per questa ragione, Pedro Garcia Ha criticato duramente l'allenatore colombiano nell'ultima edizione del programma “all'angolo”. Il giornalista sportivo ha precisato di non capirne il motivo 'macchina per il caffè' Ha deciso di rimuovere Serna quando era il giocatore più fastidioso della sua squadra.

“Non aveva bisogno di eliminare Serna. Mancavano molte partite. Serna era il più sofisticato, il più veloce, quello penetrante. Era illuminato. Ha segnato un gol. Avrebbe potuto segnare un altro gol. Come può lo porti via?” Al di fuori? È uscito normale, non è stato ferito e non ha sofferto di alcuna malattia o qualcosa di strano”.

Il relatore ha anche menzionato Restrepo “Ha risolto un problema ai due difensori centrali del Fluminense”. Quando l'ex giocatore dell'ADT si è adattato, ha sottolineato che, sebbene fosse stanco, “Era migliore di chiunque altro.” Perché era così fiducioso dopo aver segnato un grande gol.

Naturalmente, Garcia ha sottolineato che lo stratega di Alianza Lima puntava all'eliminazione Hernan BarcosDall'inizio è stato inserito Kevin Serna, il miglior marcatore straniero nella storia del club. “Lo ha messo fuori gioco perché il gioco chiedeva a persone veloci di contrattaccare. Restrepo è fantastico.”

Alejandro Restrepo ha arbitrato la sua decima partita con l'Alianza Lima e ha ottenuto il suo primo pareggio – Fonte: Getty Images.

I due campioni hanno parlato dopo la partita dell'Alianza Lima contro il Fluminense nel primo turno del Gruppo A della Copa Libertadores 2024. Alejandro Restrepo ha spiegato perché ha cambiato Kevin Serna, basandosi sui numeri GPS. Secondo l'allenatore 42enne. “Ha causato un'usura significativa ed è stato evidente nel suo rimbalzo.”.

Tuttavia, l’uomo nato da Popayan ha contraddetto ciò che ha detto lo stratega nella zona mista. Lo dichiaro Gli sarebbe piaciuto restare in campo 90 minutiMa ha aggiunto che l'emendamento non gli ha dato fastidio e ha capito che si trattava di “decisioni tecniche. All'improvviso l'insegnante ha voluto qualcos'altro”.

Kevin Serna ha segnato l'unico gol dell'Alianza Lima nel pareggio contro il Fluminense nella Copa Libertadores 2024 – Crediti: Getty Images.

La prestazione di Kevin Serna in Alianza Lima-Fluminense è stata eccezionale. Non solo ha sbloccato la situazione con uno splendido tiro dal limite dell'area di rigore, ma ha anche fatto una mossa brillante e ha lasciato solo il suo compagno di squadra. Cecilio Watermann Per il secondo gol, ma il panamense sbaglia sotto porta.

L’obiettivo del Perù ormai nazionalizzato ha un sapore diverso. E questo è tutto Ha esordito in Copa Libertadores. In precedenza aveva solo partecipato Coppa Sudamericana con Sportivo Luquinho. accanto a, È stato il primo responsabilepoiché ne aveva registrato uno prima Fiorisce L'amichevole internazionale della Bolivia è stata per lui una notte indimenticabile.

Da segnalare che Alianza Lima occupa il terzo posto nel Gruppo A, a pari punti con… 'influenza' E superalo Colo Colo. Il club cileno ha vinto con il minor margine Cerro Porteno Con un gol di Lucas Cepeda nei minuti di recupero, sono in testa alla classifica.