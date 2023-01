Pedro Martinez, Bernabé Zapata e Jaume Munar si salutano alla prima occasione

Valenciani Pedro Martínez e Bernabé Zapata non hanno resistito alla sfortuna che il pareggio del sorteggio ha portato loro e sono caduti al primo turno. degli Australian Open contro Hubert Hurkacz (10) e Karen Khachanov (28), rispettivamente.

Il polacco Hurkacz è riuscito a evitare la paura al primo turno contro Martinez, il combattente, che si è arreso nel match di tie-break per guidare la qualificazione al secondo turno, che vedrà 7-6 (1), 6-2, 6- 2.

Hurkacz ha fatto un tennis impressionante che si è tradotto in 24 assi e 53 vincitori.

L’uomo dell’Alzira non è riuscito a eguagliare il risultato della scorsa edizione, in cui è caduto al secondo turno in un decisivo match di cinque set contro il cileno Cristian Garin.





Zapata ha perso anche contro il russo Khachanov 7-6 (3), 6-2, 6-0 In una partita durata poco più di due ore, è stata un’altra possibilità per vincere la sua prima partita da professionista al Melbourne Park.

Il giocatore del Valencia ha pagato lo scotto della sua mancanza di forza nelle palle break Dopo aver cambiato una delle sette opzioni che aveva.

Zapata, che ha esordito nel tabellone finale “aussie main”, non era mai andato oltre il primo round di preview che aveva giocato nelle tre precedenti edizioni.

Né Jaume Munar sarà al secondo turno degli Australian Open. Lo spagnolo ha perso contro il ceco Dalibor Severcina, che ha vinto agevolmente 6-3, 6-2, 6-2, e mercoledì affronterà il giapponese Yoshihito Nishioka.