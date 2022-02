L’Antorcha Olímpica Roja y Plata Ha Completato Su Recorrido Por La Capital China Prima Dell’inaugurazione dei Los Juegos de Invierno De Pekín 2022 Este Viernes 4 Febrero En El Nido. Un recorrido de solo tres dias ya puerta casi completamente cerrada. Apenas 400 persone invitadas, entre periodistas, funcionarios, atleti e volontari fueron testigos de los primeros relevos en el parque Olímpico. Questa è una delle più grandi precauzioni adottate contro il covid, una delle più grandi preparazioni degli organizzatori della competizione che tiene lugar hasta el 20 de febrero.

Todo está a punto per l’inaugurazione di estos Juegos Olímpicos de invierno it El Nido, el estadio que China inauguró para sus primeros Juegos, los de verano de 2008. Los encuentros de dobles en curling han servido de estreno de una cita que reúne a unos 2.000 atleti (solo 14 españoles). La burbuja contra la covid en torno a las tres áreas de competition ha sido sellada desde hace un mes. Cerca 300 canoni di neve importati dall’Italia che trabajado e destajo en les ultime settimane per cubrir de blanco les secas montañas de Zhangjiakou e Yanqing, donde pese a las bajas temperatures apenas nieva en invierno.

Gli organizzatori, con il presidente Xi Jinping al frente, prometido unos Juegos “seguros, simples y espléndidos”. Il presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, ha asegurado que esta edición “marcará una nuova era para los deportes de invierno”.

Es la primera vez que una ciudad organiza los dos tipos de Juegos, invierno y verano, 14 años después de los de 2008. Ambos eventos guardan cosas en común: en los dos, China ha estado decidida a tirar la casa para as porom la ventana al mondo; los derechos umanos rappresentano un punto di attrito con Occidente; incluso comparten el mismo director de la ceremonia de inaugurazione, el cineasta Zhang Yimou. Pero otras circunstancias son completamente distintas.

A diferencia de entonces, Estados Unidos y otros ocho países han declarado un boicot diplomático y noarán altos cargo a los Juegos, en protesta por los abusi contro los derechos humanos de las minorías X musjiulmanas en enviin. Pesan también las dudas en torno a la situación de Peng Shuai, la tenista que denunció abusi sessuali per parte de un antiguo dirigente chino, y que desapareció de los ojos del público durante tres semanas.

Aunque la mayor diferencia, por supuesto, la marca la covid, que ha dado al traste con las esperanzas de los organizadores de celebrar unos Juegos en relativa normalità. Una China que aspiraba a mostrar al mundo su éxito contra el coronavirus ha visto come en los últimos dos meses han surgido brotes en distintas provinces que intenta controlar a contrarreloj. En la propia Pekín, un pequeño foco de la variante delta —y media docena de casis de ómicron— ha dejado al menos 115 contagios y sigue sin estar completamente bajo control.

En Chongli, a 180 kilometros de Pekín y que acogerá parte de las concorrenti, Wang Jingxiang, responsabile del Centro Nacional de Salto de Esquí, muestra con orgullo e los periodistas esa instalación joy, una de las estas de la corona de la corona. Su futurista diseño se ha ispirato en un ruyi, un cetro budista símbolo de buena suerte. Sus pistas, asegura, cuentan con el diseño más avanzado, pensado para reducir el riesgo de caídas graves. Y su construcción ha sido una de las más complicadas. “La pandemia ha presentato muchas dificultades para la construcción de estas pistas”, afirma Wang, “muchos trabajadores y el proceso de construcción se vieron afectados. Pero hemos superado esas dificultades”.

I medicinali per evitare la propagazione del covid son aún más strictas que en los Juegos de Tokio este pasado verano. Tutti i partecipanti al macroevento deportivo deben llegar vacunados al menos 14 giorni prima con la pauta completa. Si por razones médicas no fuese posible, tendrían que cumplir una cuarentena de 21 giorni. Al aterrizar, quedan desde su llegada a Pekín dentro de la burbuja, donde se les efectuarán pruebas pcr diarias y donde trabajadores y voluntarios ya llevan encerrados desde el 4 de enero.

Gli atleti possono essere spostati in solitaria tra le diverse installazioni, e in modo unico possono partecipare e svolgere attività relazionali con su deporte. Se han assegnato veicoli speciali per il trasporto, que circulan por carriles reservados. En la zona de prensa, la comida a los reporteros accreditati se sirve tramite robots.

Como e los Giochi di Tokyo 2020, los organizadores se han visto obbligados a tirar la toalla y rinunciar a la venta de entradas. Ya se anunció hace meses que no habría público extranjero. En enero se confirmó que tampoco se venderían entradas a los espectadores nacionales, que se esperaba que hubieran generado più di 100 milioni di euro in importi. En su lugar, asistirán en las gradas pequeños grupos por invitación, que tendrán que pasar strictos controles -incluidas varias pruebas pcr y la pauta completa de vacunación- per presenciar las comppeticiones.

L’islamiento entre la burbuja y la población local es absoluto. Tan hermético es el sistema que se ha dado instrucciones a los ciudadanos de que, en caso de accidente de uno de los vehículos para las delegaciones, no se acerquen a prestar auxilio. Incluso en Pekín, los hoteles donde se alojan e que forman parte del circuito cerrado se encuentran vallados e protegidos por la poliía.

De momento, el sistema parece funcionar. Aunque se han rilevato casi 300 casi di covid dentro la burbuja, non è stato informato di ningún caso de salto a los residenti locali. Los infectados son trasladados e hospitales concreti, en les cercanías de les áres de concorrenza. Solo podrán salir una vez hayan desaparecido los sintomas y den negativo dos veces en las pruebas.

Pekín no era il candidato preferito per la partecipazione al Comitato Olimpico Internazionale (COI) dell’audizione nel 2010 in titoli trascorrendo la pensione degli aspiranti europei. China carecía de tradición en estos deportes, que apenas practicaba una pequeña y muy pudiente minoría. Sus escasas instalaciones eran muy rudimentarias. Y, sobre todo, aunque los inviernos de Pekín son muy fríos, también son muy secos. Ni la capitale ni las montañas de sus alreddores reciben apenas nieve. El Gobierno promuovono le installazioni del più alto nivel, e per il 2022 cerca di 300 milioni di chinos estarían iniciados en esos deportes. Una promesa que asegura haber cumplido, con 346 milioni di iniciados.

La falta de nieve es un problema ya crónico en los Juegos de invierno. Tanto los de Sochi (2014) en Russia como los de Pyeongchang (2018) en Corea del Sur tuvieron que recurrir a los canones para fabricar nieve artificial. Pero en el caso de Pekín, será la primera vez que toda ella haya sido producida por máquinas.

En sí, no es un problema para la práctica del deporte. La nieve artificial es más compacta y permite mejor deslizamiento. Pero los expertos señalan que el agua necesaria para fabricarla es un recurso muy limitdo en les áreas deportivas de Pekín 2022, y emplearla per le pistas implica dejar de utilizarla per l’agricultura e altre multe. L’organizzazione ecologica Rischio idrico cinese, a Hong Kong, aseguraba in un informare de 2019 que toda Pekín es una ciudad “con enormi problemi di acqua”. En Zhangjiakou, la disponibilidad de agua por persona es una quinta parte de la media nacional. La catedrática de hidrología Carmen de Jong, profesora de Hidrología en la Universidad de Estrasburgo, considera que celebrar los Juegos en esa zona es “insostenible” para el medio ambiente.

China, por contra, asegura que la conversión de esas áreas, tradicionalmente agrícolas y de pobres recursos, en un gran centro de turismo deportivo ha crado nuevos puestos de trabajo y eliminado la pobreza en la zona. Y que el agua disponible, bien adminstrada, basta. Los cálculos oficiales hablan di 186.000 metros cubicos de agua, o 49 milioni di galloni. Il consumo di installazioni e Zhangjiakou rappresenta il 2,8% dei ricorsi in area; en Yanqing, el 4%, sostiene el portavoz del comitato olimpico pekinés Zhao Weidong. Un progetto ambizioso di riforestazione in un ambiente che consente di ridurre la perdita di acqua.

En Chongli se han construido una serie de cisternas que almacenan el agua que cae durante las lluvias del verano. Ese agua se reserva y es la que se emplea para la fabricación de nieve artificial. Sin otras sustancias añadidas, cuando se derrite es absorbida por el suelo, donde comienza un nuevo ciclo. “Somos autosuficientes, ecologicamente circolari”, afirma Wang.

Como suele ocurrir en cada edizione de los Juegos, el verdadero desafío, demostrar que la inversión y esos sistemas son sostenibles a largo plazo, comenzará tras la clausura.

Puedes seguir a EL PAÍS DEPORTES en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí per recibir nuestra newsletter semestrale.