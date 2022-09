Penélope Cruz e Tilda Swinton, due pattern sul red carpet di Venezia

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 set 2022 – 16:35

Venezia (Italia), 6 settembre (EFE). – Penelope Cruz e Tilda Swinton sono state le campionesse del tappeto rosso alla Mostra di Venezia martedì, in due modi molto diversi.

La donna spagnola ha indossato un abito haute couture nero di Chanel, dal corpo morbido e una gonna piena di piccole balze con decorazioni in filo d’argento.

Mentre Swinton indossava un look colorato, con un vestito viola ricamato, che contrastava con il giallo che indossava tra i capelli in onore dell’Ucraina, ha spiegato ore prima in una conferenza stampa.

Swinton ha presentato al concorso ufficiale per il film Mostra il film “Immortal Daughter” della regista britannica Joanna Hogg, in cui Doreen interpretava il ruolo della regista e di sua figlia.

Dal canto suo, Cruz è stato domenica alla proiezione de “L’immensità”, film diretto dall’italiano Emmanuel Crialese, anche lui in competizione per il Leone d’Oro, e ora è al Lido nel cast di “Nel” . margini”.

Un film sugli sfratti è l’esordio di Juan Diego Boto, con Luis Tosar e un’attrice madrilena, che lavora anche come produttrice, che gareggia nella divisione Horizontes, il secondo film più importante della Mostra.

Penelope Cruz ha sfilato sul tappeto rosso con Botto e Tosar, che era accompagnata dalla sua compagna, l’attrice cilena Maria Luisa Mayol. EFE

