“Penso che succederà a me come Tina Turner e alla fine diventerò una leggenda”

Leticia Sabator In tendenza con l’uscita della sua nuova title track “La mia vita mi appartiene”. Nonostante fosse molto felice e soddisfatta del suo successo, c’era chi l’accusava di plagio, cosa che scatenò una grande polemica sulla sua persona e sulla sua canzone. Il cantante ha rilasciato un’intervista a formato televisivo Ha risposto ai commenti negativi sul suo tema musicale.

“Non ho cercato di essere una tradizione natalizia, queste sono le persone che ti cambiano o no. Mi sono reso conto che non c’erano canti natalizi per gli anziani, perché erano eccitati e divertenti. “La mia vita è mia”, ha detto l’eroe, “un argomento di protesta che tutti possono riconoscere”.

“La maggior parte delle canzoni sono simili alle altre, ma ho un riferimento molto attuale. Non mi drogo, ma il mio video è un riflesso di quello che succede quando lo fai”, aggiunto.

Il suo videoclip utilizzato in un’università americana

Il videoclip viene utilizzato presso l’American College of Medicine per studiare il corpo umano. Questo video è il più dettagliato in termini di budget ed effetti. Gli effetti speciali per il mio video sono generalmente realizzati negli Stati Uniti, ma non in Spagna. Il mio video supera le quattro cifre di budget.”

“Ho concerti e bowling chiusi fino a novembre 2022. Penso che succederà a me come Tina Turner o Cher e alla fine diventerò una leggenda. Sto pensando di scrivere la mia autobiografia”, L’artista ha concluso per il canale Formula TV.