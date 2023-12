Pep Guardiola è tra i candidati al premio come miglior allenatore dell’anno

L’allenatore del Manchester City è il favorito per vincere il premio “The Best” della FIFA.

spagnolo Pep Guardiola (Manchester City) E gli italiani Simone Inzaghi (Inter) E Luciano Spalletti (Napoli)sono i tre finalisti per il premio come miglior allenatore alla cerimonia di premiazione “The Best” della FIFA, che si terrà il 15 gennaio.

Guardiola Ha condotto gli “Sky Blues” ai più grandi successi della sua storia, vincendo il titolo iridato nel periodo indicato, tra il 19 dicembre 2022 e il 20 agosto 2023. Premier League, FA Cup, Champions League E la Supercoppa Europea.

Inizialmente sono stati nominati cinque allenatori, selezionati da una giuria di esperti. Ma una giuria internazionale composta da allenatori, capitani, giornalisti e tifosi delle nazionali ha scelto il trio sopra menzionato e allo spagnolo, spagnolo anche lui, non è rimasta alcuna scelta. Xavi HernándezTecnico BarcellonaE l’australiana Angie Postecoglou per la sua permanenza celtico A Glasgow.

Pep Guardiola è tra i candidati al premio di miglior allenatore dell’anno. Mark Atkins/Getty Images

Guardiolae secondo nella “Best” del 2019 dopo il tedesco club yourgen E terzo nel 2021 e nel 2022, è il candidato più probabile contro Inzaghi, che ha sconfitto i suoi in finale di Champions League, oltre a vincere coppa e Supercoppa Italiana, e Spalletti, che ha guidato la squadra. Napoli Indirizzare serie Per la prima volta in 33 anni.